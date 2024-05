Nathalie Volk bekam Villa von Frank Ottos Bruder geschenkt!

Nathalie Volk (27) ist bereits seit einigen Jahren mit Frank Otto (66) liiert. Derzeit ist für die zwei jedoch Fernbeziehung angesagt – für ihr Studium zog die Ex-GNTM-Kandidatin vor rund einem Jahr nach Australien. Die Entfernung scheint ihrer Liebe jedoch keinen Abbruch zu tun und auch mit Franks Familie versteht Nathalie sich wohl blendend. Was die Ottos so alles für ihren Traum eines Auslandsstudiums geben, plaudert sie nun auf Instagram aus. "Alexander, Franks Bruder, war so großzügig und hat mir eine Villa hier gekauft", berichtet die Beauty. Sie freut sich: "Ich bin sehr dankbar, es ist wirklich wunderschön hier!"

Ihre Entscheidung, den Neuanfang in Down Under zu wagen, scheint die Freundin des Unternehmers nicht zu bereuen. "Ich fühle mich extrem glücklich und zufrieden, seit ich nach Australien gezogen bin. Es gab zwar Höhen und Tiefen, aber ich liebe das Leben hier", schwärmt die Influencerin. Das Studium sei zwar sehr anspruchsvoll, jedoch gehe sie in den verschiedenen Disziplinen vollends auf. Manchmal ist Nathalie sogar zwölf Stunden am Tag mit dem Lernen beschäftigt, erzählt sie.

Doch in ihrer Heimat Deutschland droht ihr derzeit jede Menge Ärger. 2022 soll sie mit einem gefälschten Impfpass auf die Malediven gereist sein. Wegen Urkundenfälschung sollte sich das Model im März vor Gericht verantworten – Nathalie schwänzte jedoch glatt den Termin. "In der Strafsache gegen Nathalie Volk wird mitgeteilt, dass gegen die Angeklagte auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Strafbefehl in Höhe von 120 Tagessätzen zu je 250 Euro wegen Urkundenfälschung auf Grundlage der Anklageschrift erlassen und die Einziehung des Impfpasses angeordnet wurde", erklärte die Staatsanwaltschaft gegenüber RTL nach dem ins Wasser gefallenen Gerichtstermin.

Nathalie Volk, Freundin von Frank Otto

Frank Otto und Nathalie Volk

