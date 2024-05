Seltene Einblicke: So läuft es privat bei Meryl Streep!

Meryl Streep (74) ist mittlerweile ein alter Hase im Showbusiness und zählt zu den gefragtesten Schauspielerinnen der Welt. Ihre privaten Angelegenheiten hält die dreifache Oscar-Preisträgerin jedoch so gut wie möglich unter Verschluss. Beim aktuell stattfindenden 77. Filmfestival in Cannes gewährte der "Mamma Mia"-Star seltene Einblicke in sein Privatleben. Laut Meryl ist es viel Arbeit, beim internationalen Filmgeschäft auf dem Laufenden zu bleiben. "Ich habe noch lange nicht genügend Filme gesehen. Ich habe vier Kinder, die schon erwachsen sind – außerdem habe ich fünf Enkelkinder, also habe ich nicht genug Zeit, um mich hinzusetzen und Filme anzuschauen", erzählte Meryl im Interview mit einem Journalisten, wie People berichtet.

"Es ist ein vollgepacktes Leben. Aber dafür habe ich mich entschieden und das ist es, was ich davon habe", ergänzte die 74-Jährige im Interview. Wenn es ihre Work-Life-Balance doch einmal zulässt, sieht sich Meryl meistens Filme von Schauspielerinnen an, deren Arbeit sie besonders schätzt. "Ich bin so alt, dass ich mit absolut jedem gearbeitet habe – und ich werde ihnen sicherlich über den Weg laufen. Und wenn ich ihren Film nicht gesehen habe, bin ich ein Arschloch", scherzte die Amerikanerin. Für die "Der Teufel Trägt Prada"-Darstellerin habe es nach wie vor oberste Priorität, Mutter und Großmutter zu sein. "Jeder hat seine eigene Produktionsfirma. Und ich hatte meine: Babys! Und das habe ich mir ausgesucht", witzelte Meryl.

Der Only Murders In The Building-Star und der Bildhauer Don Gummer (77) haben den gemeinsamen Sohn Henry (44) und die Töchter Mamie (40), Grace (38) und Louisa (32). Wie gut Meryl darin ist, Privates privat zu halten, zeigte sich im vergangenen Oktober. Nach 45 Jahren Ehe machte das Paar seine Trennung publik. Diese lag zu dem Zeitpunkt jedoch schon ganze sechs Jahre in der Vergangenheit – gewusst hat davon niemand.

Getty Images Meryl Streep und ihre Kinder bei der Academy Museum Gala, 2023

Getty Images Meryl Streep und Don Gummer im Dezember 2012

