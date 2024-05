Rausschmiss: "Kampf der Realitystars"-Maurice bereut nichts!

Maurice Dziwak (25) kann sich nichts vorhalten! Der Ex-Love Island-Teilnehmer war in den vergangenen Wochen in der Show Kampf der Realitystars zu sehen und kämpfte dort um den Titel Realitystar des Jahres und ein dickes Preisgeld. Nachdem er sich jedoch etwas Geld in die eigene Tasche gesteckt hatte, wurde er von seinen Kollegen aus der Sala gewählt. Zu seiner Entscheidung steht er aber dennoch, wie er im Interview mit RTL ZWEI ausplaudert. "Ich bereue auf jeden Fall gar nichts. Ich stehe immer zu dem, was ich sage und mache. Hier denkt jeder an seinen Arsch. Ich weiß nicht, ob die das Spiel verstanden haben, aber wir sind hier nicht für die Gruppe. Jeder kämpft hier für sich", betont der selbst ernannte Löwe.

Ob die Entscheidung der Kandidaten anders ausgefallen wäre, wenn er das Geld nicht eingesackt hätte, weiß er nicht. "Vielleicht haben sie nur auf einen Grund gewartet, mich rauszukicken, sie wollten das ja immer wieder, aber haben es nie geschafft", vermutet Maurice und stellt klar: "Jetzt haben alle auf einen draufgehauen und das finde ich charakterlich sehr schwach. Auf einen zu zeigen und dann draufzugehen, ist charakterlich unterste Schublade." Er bereue es nicht, das Geld eingesteckt zu haben, ganz im Gegenteil: "[...] Ich hätte am liebsten noch mehr genommen, aber die Möglichkeit hatte ich nicht."

Die Salabewohner hatten in der siebten Folge ein unmoralisches Angebot bekommen: Die Stars durften nacheinander in die sogenannte Chefetage, wo insgesamt 10.000 Euro ausgebreitet waren. Das Geld konnten sie sich als Bonus auf ihre Gage ausbezahlen – die Summe sollte dann jedoch von der Gewinnsumme abgezogen werden. Theresia Fischer (32) und Cecilia Asoro heimsten 1.900 Euro und 6.000 Euro ein, Maurice steckte sich die verbleibenden 2.100 Euro in die eigene Tasche. Er wurde jedoch von seinen Mitstreitern überführt – daraufhin wurde er mit sechs Stimmen aus der Sala gewählt und musste seine Koffer packen.

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Cecilia Asoro

RTLZWEI Maurice Dziwak bei "Kampf der Realitystars" 2024

Wie findet ihr es, dass Maurice sagt, dass er nichts bereut? Ich finde es super, dass er zu seinen Entscheidungen steht! Na ja, ich finde schon, dass er ruhig etwas Reue zeigen könnte... Ergebnis anzeigen



