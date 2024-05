Was geht mit Cecilia? Maurice Dziwak erklärt das Verhältnis

Maurice Dziwak (25) flog in der vergangenen Folge von Kampf der Realitystars raus. In der Show verbündete sich der Love Island-Star mit Cecilia Asoro – mit der er bei Are You The One – Reality Stars in Love schon mal angebandelt hatte. Zwischen ihnen habe sich aber nur eine Freundschaft entwickelt. "Das ist wirklich eine loyale Freundin. Aber kumpelhaft natürlich. Weil sie stand hinter mir, sie sagt mir auch ihre Meinung. Das ist eine Freundschaft, die kriecht mir nicht in den Arsch, wenn ich recht hab, hab ich recht aus ihrer Sicht, wenn nicht, sagt sie mir das", klärt Maurice im Interview mit RTLZWEI auf.

Cecilia sei bei "Kampf der Realitystars" seine Bezugsperson gewesen. "Und ich kann ihr nur Gutes wünschen und hoffe, dass sie das Ding hier rockt. Maurice ist nicht mehr da, deswegen muss sie das rocken. Ich wünsche ihr, ihrer Familie, ihrem Freund alles Liebe auf der Welt und hoffe, dass sie glücklich wird und das Ding rockt und sich nicht verbiegen lässt", betont Maurice weiter im Interview.

Bei "Are You The One – Reality Stars in Love" sah Maurice und Cecilias Verhältnis noch ganz anders aus. Der TV-Casanova hatte nämlich zwei Damen im Visier – die Bachelor-Bekanntheit und Ricarda Raatz (31). Mit beiden bandelte er an und teilte unter anderem zusammen mit Cecilia eine heiße Dusche! Die Show verließ er damals aber mit Ricarda und die beiden waren danach einige Zeit lang ein Paar.

RTLZWEI Maurice Dziwak bei "Kampf der Realitystars" 2024

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz und Maurice Dziwak im Oktober 2022

