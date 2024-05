Arnold Schwarzenegger trauert um seinen Kumpel Al Ruddy (†)

Arnold Schwarzenegger (76) verabschiedet sich von seinem Freund Albert S. Ruddy. Der Filmproduzent verstarb vor wenigen Tagen. Auf Instagram postet der "Terminator"-Star nun einige gemeinsame Fotos. "Ich möchte über den Al Ruddy sprechen, den ich kenne. Ich habe ihn vor mehr als 40 Jahren kennengelernt, als er bereits eine Ikone war und ich gerade meine Filmkarriere begann", schreibt Arnold in seinem rührenden Statement und fügt hinzu: "Er wurde ein guter Freund und Mentor. Er war immer da, um mir Ratschläge zu geben und mich in die richtige Richtung zu führen. Menschen wie Al sind der Grund, warum ich mich weigere, mich als 'Selfmademan' zu bezeichnen. Wo wäre ich ohne ihn? Mein Leben wäre nicht das, was es ist, ohne fantastische Menschen wie ihn [...]."

Durch den "Der Pate"-Produzenten habe er viel fürs Leben gelernt: "Es hat mich inspiriert, wie er sich den Arsch aufgerissen hat und gleichzeitig immer für seine Familie da war. Al hat mir gezeigt, dass man wirklich alles haben kann. Er liebte seine Familie und sie liebte ihn." Er habe sogar eine Rede auf Arnies Hochzeit gehalten. Schließlich appelliert er daran, dass sein Kollege niemals in Vergessenheit geraten soll. "Ich werde ihn niemals vergessen. Ich werde ihn zwar jeden Tag vermissen, aber Al wird immer bei mir sein. Ich bin so dankbar, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, so einen großartigen Mann mit einem so großen Herzen kennenzulernen", bringt er seine tiefe Trauer zum Ausdruck.

Die erschütternde Nachricht von Als Tod war am Dienstag öffentlich geworden. Wie unter anderem Deadline berichtete, hatte ein Pressesprecher der Familie erklärt, dass der Filmemacher bereits am vorherigen Samstag im Alter von 94 Jahren nach kurzer Krankheit in einer Klinik verstorben sei. Er soll friedlich eingeschlafen sein.

Instagram / schwarzenegger Albert Ruddy, Produzent, mit Arnold Schwarzenegger, Schauspieler

Getty Images Albert S. Ruddy, Produzent

