"Kampf der Realitystars"-Cecilia trauert wegen Maurice-Exit!

In der vergangenen Folge Kampf der Realitystars war es Maurice Dziwak (25), der die Show verlassen musste. Darüber ist besonders eine Kandidatin ganz schön traurig: Cecilia Asoro! Sein Exit habe sie geschwächt: "Es wird jetzt auch nicht mehr so sein, wie es vorher war", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit und fügt hinzu: "Ich merke das schon, hier fehlt mir was, definitiv." Und während eine um ihn trauert, freut sich ein anderer, dass der selbst ernannte Löwe den Heimweg antreten musste. "Jetzt, wo Maurice raus ist, fühle ich mich definitiv besser, wohler und das ganze Haus ist irgendwie ein bisschen positiver", schwärmt Show-Teilnehmer Aleksandar Petrovic (33).

Und was sagen die Fans dazu, dass Cecilia so traurig über Maurice' Rauswurf ist? Die bezeichnen sie als "trauernde Witwe" und "Einzelkämpferin"– können also eher weniger mit ihr mitfühlen. "Hoffe, Cecilia kann sich mit den 6.000 Euro trösten, die sie sich gekrallt hat", wettert beispielsweise ein User auf X. Damit spricht dieser das unmoralische Angebot an, das Cecilia und Theresia Fischer (32) neben Maurice in Folge sieben angenommen hatten: Sie konnten sich einen Bonus auf ihre Gage auszahlen lassen, die Summe sollte dann jedoch von der Gewinnsumme abgezogen werden. Nachdem Maurice die Tat zugegeben hatte, wurde er in der Stunde der Wahrheit rausgeschmissen. Wie es scheint, kein großer Verlust für einige Zuschauer, für andere aber schon: "Maurice fehlt irgendwie", schreibt ein Fan.

Cecilia fehlt er auf jeden Fall – die beiden verbündeten sich nämlich während der Show, und das, nachdem sie zuvor bei Are You The One – Reality Stars in Love angebandelt hatten. Mehr als eine Freundschaft entwickelte sich aber nicht, wie Maurice gegenüber RTLZWEI erklärte: "Das ist wirklich eine loyale Freundin. Aber kumpelhaft natürlich. Weil sie stand hinter mir, sie sagt mir auch ihre Meinung. Das ist eine Freundschaft, die kriecht mir nicht in den Arsch, wenn ich recht hab, hab ich recht aus ihrer Sicht, wenn nicht, sagt sie mir das."

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

"Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin Cecilia Asoro

Maurice Dziwak bei "Kampf der Realitystars" 2024

