Alex Hall äußert sich zu Liebeswirrwarr mit Tyler Stanaland

Tyler Stanaland (34) und Alex Hall sorgten mit ihrer Liebesgeschichte für Spannung bei "Selling the OC". Der Immobilienmakler war zu Beginn noch mit Schauspielerin Brittany Snow (38) verheiratet. Nach dem Ehe-Aus bandelte er schnell mit Kollegin Alex an. Oder etwa schon währenddessen? "Ich glaube nicht, dass es Untreue in seiner Ehe gab. Aber ich glaube, Tyler ist sehr, sehr schlecht darin, Grenzen zu setzen, für sich selbst einzutreten und Rückgrat zu zeigen. Ich glaube, dass er deshalb in Situationen gerät, in denen er nicht absichtlich ein Arschloch oder ein Feigling ist, aber er es deshalb wird, weil er keine Grenzen setzt", erklärt Alex im Podcast "Almost Adulting with Violet Benson".

Die Immobilienmaklerin führt zudem aus, dass sie nicht verstehe, weshalb sie Teil verschiedener Spekulationen sei. "Als Brittany Anschuldigungen äußerte, ohne Namen zu nennen, beschuldigten die Leute automatisch mich, was ich einfach seltsam finde. Denn jeder, der 'Selling the OC' sieht, kann die Entwicklung von Tylers und meiner Beziehung sehen", stellt sie klar. Heute sind Alex und Tyler, so weit bekannt, zumindest kein Paar.

Brittany und Tyler verlobten sich im Jahr 2019, die Hochzeit folgte im darauffolgenden Jahr. Im Sommer 2022 feierte die Realityshow "Selling the OC" Premiere, wodurch auch Tyler einem breiteren Publikum bekannt wurde. Nur wenige Monate später machte das Paar seine Trennung öffentlich. In den bisherigen drei Staffeln der Show sahen Fans die enge Freundschaft zwischen den Kollegen Alex und Tyler. Die zwei kamen sich näher, küssten sich und turtelten vor der Kamera. Offiziell eine Beziehung wurde daraus aber nicht.

Anzeige Anzeige

Presley Ann/Getty Images for MTV Tyler Stanaland und Alex Hall bei den MTV Movie & TV Awards, 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Brittany Snow und Tyler Stanaland in Nantucket, Juni 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu der Aussage von Alex Hall? Kann ich nachvollziehen. Das klingt nach einer billigen Ausrede... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de