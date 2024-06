Erster Trailer verrät: So spannend wird "Reality Queens"!

Drama, Tränen und viel Konfliktpotenzial – in dem neuen Format "Reality Queens" wird es wohl heiß hergehen! Ab dem 6. Juni ist die Sendung, in der zwölf Promi-Damen gemeinsam in den südamerikanischen Regenwald ziehen, auf RTL+ zu sehen. Schon jetzt veröffentlicht der Streamingdienst jedoch die ersten Minuten vorab – und die haben es in sich! "Mein Name ist Filip Pavlovic (29) und ich habe zwölf Damen, die ihr aus unzähligen Reality-Formaten kennt, zu einer neuen Show eingeladen", erklärt der ehemalige Dschungelkönig stolz zu Beginn des Trailers. Da ist Stress doch vorprogrammiert, oder? Kandidatin Patricia Blanco (53) ist sich jedenfalls sicher: "Das wird Zickenalarm, Intrigenalarm hoch tausend!"

Schon in den ersten Minuten geraten die Ladys ziemlich aneinander! Besonders scheint es zwischen Daniela Büchner (46) und Patricia zu eskalieren. Während eines Spiels schreit Dani die Tochter von Roberto Blanco (86) an: "Was hast du gesagt? Ich traue mich nicht?" Doch auch die 53-Jährige gibt nicht klein bei. "Hau mir doch mal eine rein", erwidert die ehemalige Promis unter Palmen-Darstellerin provokant. Die beiden sind jedoch nicht die einzigen, die sich an den Kragen gehen. Auch zwischen Marlisa Rudzio und Carina Spack (27) herrscht dicke Luft. "Ich nehme Marlisa, weil du mich damals in deiner Story als Schlampe beleidigt hast", wirft die Ex-Freundin von Serkan Yavuz (31) ihrer Konkurrentin vor.

Neben den Streitereien müssen die Teilnehmerinnen zusätzlich mit den Herausforderungen des südamerikanischen Dschungels fertig werden. Das sollte vor allem für Kandidatin Emmy Russ (25) zum Problem werden. "Ich hasse die Natur über alles", verrät die Hamburgerin vorab im Interview. Auch mit dem Regenwald könne sie nichts anfangen: "Oh Gott, wahrscheinlich regnet es dort! Ich habe aber keine Regensachen mitgenommen. Ich habe nur Bikinis dabei..."

Daniela Büchner bei "Reality Queens"

Theresia Fischer und Emmy Russ bei "Reality Queens"

