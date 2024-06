"Armut kotzt an": Wie viel Geld hat Claudia Obert wirklich?

Claudia Obert ist ein berühmtes Gesicht für die Reality-TV-Zuschauer. Die 62-Jährige ist vor allem dafür bekannt, viel Geld zu haben und ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Doch damit räumt die ehemalige Promi Shopping Queen-Teilnehmerin nun auf. In der RTL-Show "Reality Check" erklärt sie den Hosts Tanja Bülter (52) und Kena Amoa: "Die Leute meinen immer, ich fühle mich so toll. Meine Armut kotzt mich an." Weiter fügt die gebürtige Freiburgerin hinzu: "Ich habe kein Geld, ich habe keine Yacht. Was habe ich schon? Nur Ärger am Hals."

Claudia gibt im Interview ebenfalls zu, dass sie 2017 nur wegen des Geldes bei Promi Big Brother teilgenommen habe: "Ich bin mehr als geldgeil, ich renne jedem Cent hinterher, jeden Dollar brauche ich, also mein Geld ist für mich fast alles." Dass die Öffentlichkeit nun von ihrem vermeintlich niedrigen Kontostand weiß, störe sie nicht – im Gegenteil: "Dann gibt mir vielleicht ab und zu mal einer ein Bier aus." Auch kann sich die Boutique-Besitzerin offenbar auf ihren Partner Max (25) verlassen – dieser habe wohl mehr Geld als sie.

Dass Claudia nicht allzu viel Geld verdient, hält sie nicht davon ab, ihr Leben zu genießen. Erst vor wenigen Tagen sah man die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin ausgelassen feiern. Auf Instagram teilte sie einen Clip von sich auf dem Schlagermove in Hamburg: Dort züngelte sie am Po von Erotikmodel Micaela Schäfer (40) herum. "Der schönste Bräter der Party. [...] Leck mich am Arsch", schrieb die Ex-Promis unter Palmen-Kandidatin unter ihrem Beitrag.

ActionPress Max Suhr und Claudia Obert im August 2022 in Hamburg

Instagram / claudiaobert_luxusclever Micaela Schäfer und Claudia Obert im Mai 2024 in Hamburg

