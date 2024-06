"Beast Mode": "7 vs. Wild"-Star Sascha bricht Weltrekord

Dass Sascha Huber (31) ein echter Fitness-Fan ist, ist sicher kein Geheimnis. Jetzt hat der ehemalige 7 vs. Wild-Kandidat sich aber selbst übertroffen – denn er will einen Rekord aufstellen. Sein Ziel: 100.000 Bizeps-Curls in 24 Stunden. Bei YouTube teilt er seinen Rekordversuch mit seinen Fans. "Jetzt wird der Beast Mode aktiviert", zeigt er sich hoch motiviert. Einen ganzen Tag lang will er die Fitnessübung ohne Unterbrechung durchziehen. Unterstützung gibt es dabei von Freundin Paulina. Wie sein Video zeigt, ist die Challenge alles andere als leicht, selbst für den top fitten Influencer. Aber er zieht durch! Am Ende macht er die 100.000 tatsächlich voll – ein Weltrekord! "Ich bin einfach komplett im Arsch. [...] Ich sage es euch ehrlich, mir geht es richtig scheiße. Es war eine richtige Tortur körperlich", fasst Sascha am Ende zusammen. Über den Rekord freut er sich trotzdem.

Und dabei stellt die Herausforderung ihn gleich zu Beginn vor eine auf den ersten Blick kaum zu überwindende Hürde. Wie ihm auffällt, hat ein Tag nämlich nur 86.400 Sekunden. Das bedeutet, Sascha muss pro Sekunde mehr als einen Curl machen, um an sein Ziel zu kommen. Darüber hinaus wurde der bestehende Rekord mit einer 500-Gramm-Hantel aufgestellt – der Netzstar will aber die Ein-Kilogramm-Hantel nehmen. Für den 31-Jährigen aber kein Grund, das Handtuch zu werfen. Es geht direkt um 6 Uhr morgens los. Pausen gibt es nur sporadisch, es sind eher kurze Momente zum Durchatmen. Freundin Paulina versorgt ihren Liebsten zwischendurch mit Lebensmitteln und Getränken. Als Sascha dann endlich die Hantel weglegen kann, ist es 3 Uhr morgens.

Aber am Ende ist er sichtlich stolz auf sich. Und bald kann er noch jemanden mit seinem Rekord stolz machen: Sascha wird nämlich zum ersten Mal Papa! Anfang März verkünden er und Paulina die frohe Botschaft. "Wir werden Eltern. Mama Paulina und Papa Sascha freuen sich schon sehr auf dich", schrieb das Paar glücklich bei Instagram. Dazu gab es noch ein paar Bilder, in denen schon der kleine Babybauch zu sehen ist. Und auch die Fans sind ganz verzückt: "Was für schöne Neuigkeiten! Ich freue mich unendlich für euch!"

Anzeige Anzeige

Instagram / sascha_huber_official Sascha Huber, Fitness-Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / sascha_huber_official Paulina Wallner und Sascha Huber im August 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Saschas Rekord? Mega, da habe ich großen Respekt vor! Ich finde das alles etwas übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de