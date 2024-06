"Wollte alles aufgeben": Nico Legat dankt seiner Familie!

Nico Legat (26) überrascht mit einem emotionalen Statement auf Instagram. "Ich weiß, ich habe viele Fehler gemacht, sei es im privaten Leben oder in meiner beruflichen Laufbahn. Ich habe mir sehr viel durch meine Aktionen und meine egoistische Art kaputtgemacht", gesteht sich der Sohn von Thorsten Legat (55) nun ein. Vor zwei Monaten habe er einen persönlichen Tiefpunkt erreicht, an dem er "alles aufgeben" wollte. "Ich bin dankbar, dass mein Vater und meine Mutter mich wieder ins Leben geholt haben", betont die Reality-TV-Bekanntheit. Dazu teilt er Schnappschüsse mit seinem Vater, auf denen Papa und Sohnemann Arm in Arm in die Kamera strahlen.

Tatsächlich war in den vergangenen Monaten einiges los bei dem Wuppertaler. Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Sarah Liebich war er bei Prominent getrennt zu sehen. Unter Alkoholeinfluss kam es bei dem einstigen Temptation Island-Kandidaten zu einigen verbalen Entgleisungen, die ihn in der Villa der Verflossenen immer wieder bei seinen Co-Stars anecken ließen. Doch damit nicht genug – auch Papa Thorsten nahm Anstoß an den Äußerungen seines Sohnes. "Wir distanzieren uns von allem, was da rüberkommt. Das ist nicht die Handschrift von Thorsten Legat und Alexandra. Keine vernünftigen Werte, er benimmt sich unter aller Sau. [...] Sein Benehmen ist asozial, kindisch, blöd und dumm! [...] Wir haben damit nichts zu tun!", wetterte der einstige Profi-Fußballer auf Instagram wild drauflos.

Was folgte, war Funkstille zwischen den Familienmitgliedern. Der Streit mit seinem Vater ging dem 26-Jährigen offensichtlich sehr nah. "Meine Eltern fehlen mir. Aber der erste Schritt wird nicht wieder von mir kommen", betonte Nico gegenüber Bild. Kurz darauf traf er die Entscheidung, sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. "Mir ist dieser Druck und dieser Stress seit fast einem Jahr einfach zu viel. Und ich habe da keinen Bock mehr drauf", erklärte er damals diesen radikalen Schritt auf Instagram. Nun scheint jedoch alles wieder in Butter zu sein bei den Legats.

Instagram / nico.legat Thorsten und Nico Legat im Juni 2024

Instagram / nico.legat Nico und Alexandra Legat, Familie von Thorsten Legat

