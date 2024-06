Top-Quoten: So beliebt ist die Show "Kampf der Realitystars"

Kampf der Realitystars zieht das Publikum in seinen Bann! Am Mittwochabend flimmerte das Reality-TV-Format über die Bildschirme der Nation und zahlreiche Zuschauer schalteten ein: Mit 730.000 Zuschauern durfte sich der Sender laut DWDL über die höchste Reichweite dieses Jahres freuen. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte die Show einen Marktanteil von 7,3 Prozent erzielen – ebenfalls ein Rekord für die diesjährige Staffel. Somit konnte die Sendung eine Woche vor dem Finale noch mal ordentlich anziehen, nachdem vergangene Woche bereits die Sieben-Prozent-Hürde geknackt werden konnte.

Im Halbfinale der Show wurde kurz vor dem großen Showdown noch mal richtig ausgesiebt: So mussten die Zwillinge Heike und Heidi sowie der ehemalige Prince Charming-Teilnehmer Kevin Schäfer ihre Koffer packen und die Heimreise antreten. Einigen Zuschauern wäre es jedoch lieber gewesen, wenn eine andere Kandidatin abgereist wäre: Nina Anhan, die Freundin des Rappers Haftbefehl (38), legte sich nämlich ziemlich mit ihren Mitstreitern an. "Wenn Nina rausgeflogen wäre, wäre ich glücklicher gewesen", schimpfte ein Fan auf Instagram.

Mit Maurice Dziwak (25) musste in Folge sieben einer der beliebtesten Kandidaten die Show verlassen. Zuvor hatte er sich etwas Geld in die eigene Tasche gesteckt und wurde dafür von seinen Mitstreitern abgestraft. An sich oder seiner Aktion zweifelt der selbst ernannte Löwe jedoch nicht, wie er im Interview mit RTL ZWEI klarstellt: "Ich bereue auf jeden Fall gar nichts. Ich stehe immer zu dem, was ich sage und mache. Hier denkt jeder an seinen Arsch. Ich weiß nicht, ob die das Spiel verstanden haben, aber wir sind hier nicht für die Gruppe. Jeder kämpft hier für sich."

RTL ZWEI Nina Anhan, Kandidatin bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidat Maurice Dziwak

Hättet ihr gedacht, dass "Kampf der Realitystars" so gut bei den Fans ankommt? Ja! Die aktuelle Staffel ist ja auch wirklich spannend. Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Ergebnis anzeigen



