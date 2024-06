Peter Schilling verlangt Vaterschaftstest von Janina (40)!

Peter Schilling (68) feierte in den 1980er-Jahren große Erfolge als Musiker, unter anderem mit dem Hit "Major Tom". Doch noch etwas anderes passierte zu dieser Zeit in seinem Leben – er bekam eine Tochter! 1983 kam Janina Korn zur Welt. Auch wenn Peter mit der Mutter keine Beziehung führte, erkannte er rund einen Monat nach der Geburt seiner Tochter die Vaterschaft beim Jugendamt an, wie Bild berichtet. Doch nun soll der Star der Neuen Deutschen Welle sich das anders überlegt haben! Nach 40 Jahren fordert Peter von Janina einen Vaterschaftstest ein.

Warum er ausgerechnet jetzt auf den DNA-Test besteht, ist unklar. Angeblich habe Peter nie den Kontakt zu seiner Tochter gepflegt und selbst ihre Briefe nicht beantwortet. Zu ihrem 18. Geburtstag sollen sich Vater und Tochter einmal gesehen haben – und seither nie wieder. Stattdessen wuchs Janina bei ihrer Mutter in Stuttgart auf und wagte schließlich den Weg ins Fernsehen. Heute ist sie mit dem Schauspieler Roland Heitz in einer Beziehung und seit 2022 sogar verlobt.

Roland hat für das Verhalten von Peter kein Verständnis, wie er gegenüber Bild erklärt: "Traurig, dass ein so anerkannter Künstler, der sogar Botschafter des Deutschen Kinderschutzbunds war, so wenig Empathie für seine eigene Tochter zu haben scheint." Der einstige Sommerhaus-Bewohner wünsche sich für die Zukunft, dass seine Verlobte und sein Schwiegervater in spe ihre Differenzen vielleicht beiseitelegen können.

