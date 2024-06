Freundin geschlagen? Harte Vorwürfe gegen Domenico De Cicco!

Es werden schlimme Vorwürfe gegen Domenico De Cicco (41) laut! In den vergangenen Tagen machte im Netz ein Video die Runde, das offenbar einen gewaltsamen Angriff des ehemaligen Dschungelcamp-Stars gegen seine Partnerin zeigt. Nun meldet sich die mutmaßlich Betroffene selbst im Interview mit RTL zu Wort. "Domenico ist auf mich losgegangen, als ich erneut herausgefunden habe, dass er mich hintergangen hat. Er schlug auf mich ein und biss mir in die Nase. Meine Hand wurde bis zum Ellenbogen geschient, da sie geprellt war, ich hatte eine Gehirnerschütterung. Ich dachte, dass es mich mein Leben kosten wird", gibt Laura Muriale preis.

Es sei nicht das einzige Mal gewesen, dass Domenico ihr gegenüber gewalttätig geworden sei – mehrfach habe Laura sogar ins Krankenhaus gemusst. Die Vorfälle hätten sie schwer erschüttert und Panikattacken verursacht, ergänzt die 27-Jährige: "Ich habe an meinem Haus überall Überwachungskameras installiert, weil ich nur noch in Angst lebe. Ich hoffe, dass ich wieder auf die Beine komme und es mir besser gehen wird." Die Ex des Influencers habe die Polizei eingeschaltet und Anzeige erstattet – das bestätigt ein Sprecher der Behörde.

Und Domenico? Der lässt über seinen Anwalt verlauten: "Die Vorwürfe sind haltlos. Unser Mandant hat seine ehemalige Lebensgefährtin zu keinem Zeitpunkt geschlagen." In dem Statement heißt es weiter: "Das Paar führte etwa drei Jahre eine Beziehung. Von außen wird diese als 'toxisch' bezeichnet. Immer wieder kam es, unter anderem aufgrund der Eifersucht von Frau Muriale, zu verbalen Auseinandersetzungen!" Laut dem Ex von Evelyn Burdecki (35) sei Laura eifersüchtig auf die Mutter seiner Tochter gewesen, habe diese bedroht und sei selbst gewalttätig geworden. Domenico will seine Verflossene nun wegen "erheblicher Verleumdungen und des strafrechtlich relevanten Verhaltens" verklagen.

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco im Juni 2021

Thomas Lohnes / Getty Images Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki bei der Unique Show in Düsseldorf

