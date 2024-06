"Wilde Hilde": Amira Pocher lässt in ihre Schulzeit blicken!

Immer wieder gewährt Amira Pocher (31) private Einblicke in ihr Leben. Nun lässt die Moderatorin abermals tief blicken – und zwar in ihre damalige Schulzeit. "Ich war Klassensprecherin und sogar ein Jahr Schulsprecherin. Und das war immer das Geilste, weil ich war die Schlimmste", erinnert sich die Noch-Ehefrau von Oliver Pocher (46) in einer aktuellen Folge ihres Podcasts "Liebes Leben". Als ihr älterer Bruder Hima meint, dass sie eine "wilde Sau" gewesen sei, stimmt Amira zu und betont: "Ich war 'ne wilde Hilde."

In dem Gespräch stellt die 31-Jährige fest, dass ihr Bruder das komplette Gegenteil von ihr in der Schule gewesen sei. "Du warst der Brave", schmunzelt die Beauty und fügt hinzu: "Der, der immer Einsen geschrieben hat, immer die Hausaufgaben gemacht hat. Ich war schlimm." Hima lässt das unkommentiert.

Die Podcasterin wuchs mit ihrem älteren Bruder in Österreich bei ihrer Mutter auf. Berichten zufolge verließ ihr Vater die Familie und kehrte in sein Heimatland Ägypten zurück – zu dem Zeitpunkt war Amira wohl drei Jahre alt. Seither ist das Verhältnis zu ihm angespannt. Im Alter von 22 Jahren kam die Brünette nach Deutschland, um als Model und Visagistin zu arbeiten. 2016 lernte sie Olli über eine Dating-App kennen.

