Oscar-Eklat: Rob Schneider nennt Will Smith ein "Arschloch"!

Zwei Jahre sind seit dem Oscar-Skandal zwischen Will Smith (55) und Chris Rock (59) bereits vergangen. Nach einigen Witzen über Wills Exfrau Jada (52) vonseiten des Komikers hatte der "Bad Boys: Ride or Die"-Darsteller ihn auf der Bühne geohrfeigt. Jetzt äußert sich Chris' enger Freund Rob Schneider in der "Kyle & Jackie O Show" zu dem unschönen Zwischenfall und wird dabei ziemlich ausfallend. "Will Smith ist ein Trottel", beginnt Rob seine fünfminütige Hasstirade und schimpft: "Er hat verheimlicht, wer er wirklich ist, und in dieser Nacht wurde enthüllt, dass er wirklich ein Arschloch ist."

Damals habe sich Rob nicht dazu äußern können. Er sei ein Mitglied des Ausschusses gewesen, der die Strafe für den "Mr. & Mrs. Smith"-Star bestimmen sollte. Heute hingegen kann er seinen Gefühlen freien Lauf lassen und die Wut gegen Will scheint seitdem nicht gerade abgeflacht zu sein. "Er ist ein Lügner. Ein kompletter, totaler Betrüger", wettert der 60-Jährige weiter. Auch seinem Ärger gegenüber den damaligen Veranstaltern der berühmten Awardshow macht Rob Luft. "Die Sache ist die, dass die Academy so politisch korrekt ist. Dass sie so feige waren", kritisiert er und stellt klar: "Wenn ich dafür zuständig gewesen wäre, wäre er ins Gefängnis gewandert, aber weil sie so besorgt waren, rassistisch zu wirken, oder was auch immer, haben sie gesagt: 'Wir können nicht urteilen.'" Der "Kindsköpfe"-Darsteller betont, dass Gewalt ein absolutes No-Go sei, unabhängig davon, in welchem Kontext sie eingesetzt werde. "Es spielt keine Rolle, welche Hautfarbe oder Religion man hat, wenn man vor anderen Menschen ein Verbrechen begeht, wird man herausgeschmissen", appelliert Rob.

Der einstige "Saturday Night Live"-Star war bei der besagten Preisverleihung nicht anwesend, da er bei einem Dreh im Ausland Regie führte. Dass sein Freund angegriffen wurde, sei ihm von seiner Regieassistentin mitgeteilt worden. Rob sei völlig schockiert gewesen und habe sich die schlechte Nachricht zunächst telefonisch bestätigen lassen. "[Chris] wollte mit niemandem sprechen", erinnert er sich und zeigt sich verständnisvoll: "Ich mache ihm keinen Vorwurf. Aber es hat eine Weile gedauert, bis er so weit war, dass er darauf reagieren konnte, weil es wirklich viel war." Im Nachhinein ärgere Rob sich darüber, nicht früher Stellung zu dem Vorfall bezogen zu haben: "Ich habe nur versucht, den richtigen Weg und den richtigen Zeitpunkt zu finden, denn ich hätte etwas gesagt. Ich bin ein Idiot, ich hätte versucht, zurückzutreten."

Getty Images Will Smith und Chris Rock bei den "Oscars" 2022

Getty Images Chris Rock und Rob Schneider im Mai 2005

