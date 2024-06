Steve-O bekommt ein Penis-Gesichtstattoo von Post Malone!

Was Steve-O (50) für seinen Geburtstag plant, dürfte so einige schocken: Der Jackass-Star will sich einen Penis ins Gesicht tätowieren lassen! Wie der Stuntman im Interview mit Page Six verrät, soll kein anderer als Post Malone (28) ihm zu Ehren seines 50. Geburtstags ein Glied auf die Stirn stechen. "Das ist der Plan. Er [Post Malone] fragte: 'Wird es ein Chode [kleiner Penis] sein?' Und ich weiß nicht einmal, was ein Chode ist!", erzählt Steve. Der Rapper werde das Körperkunstwerk allerdings nicht für ihn designen, meint er: "Ich habe es bereits entworfen." Stattfinden soll die Tattoo-Session an seinem Geburtstag, dem 14. Juni, auf dem Bonnaroo Music Festival in Tennessee.

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich Posty auf der Haut des TV-Stars verewigt. Bereits 2022 haben sich die beiden gegenseitig tätowiert. Seitdem ziert jeweils ein "Ghost Malone" – ein kleiner Geist – Steves Unterarm und Postys Unterschenkel. Dass die zwei keine Profis sind, war ihnen dabei egal. "Ein Teil von mir dachte: 'Das ist einer der berühmtesten Menschen der Welt.' Der andere Teil dachte: 'Der Typ ist ein Chaot. Das wird sicher nicht sein erstes beschissenes Tattoo sein'", witzelte der 49-Jährige über seinen Kumpel in einem YouTube-Video ihrer Tattoo-Session.

Dass Steve ein großer Fan von skurrilen Tattoos ist, ist kein Geheimnis. Zahlreiche kleine Kunstwerke zieren seinen Körper. Darunter ein riesiges Porträt von ihm selbst, das sich auf seinem Rücken befindet. Darunter steht "Yeah, Dude. Ich rocke!" mitsamt seiner eigenen Unterschrift. Auch zwei Penis-Tattoos hat er bereits. Eins mit einer Flagge auf dem Arm und ein weiteres auf der Brust. Bleibt abzuwarten, ob auch Steves Gesicht tatsächlich bald eine Phallus-Tätowierung ziert.

