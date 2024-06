Anklage: Kida Ramadan soll Krankenschwester bedroht haben

Gegen Kida Khodr Ramadan wurde erneut Anzeige erhoben. Laut der Anklageschrift, die RTL vorliegt, soll der "4 Blocks"-Star eine Krankenschwester bedroht und beleidigt haben. Im November 2023 soll seine Tochter in einer Berliner Klinik ambulant behandelt worden sein. Nach dem Eingriff habe der Schauspieler Blut im Erbrochenen seiner Tochter gefunden, was ihn in große Sorge versetzt haben soll. Er habe die anwesende Krankenschwester aufgefordert, den Arzt zu rufen. Als dies nicht sofort geschah, soll der "Asbest"-Darsteller ausfallend geworden sein. Laut Klageschrift soll er die Medizinerin mit den Worten "Du Schlampe, ich bringe dich um. Ich fi**e dich und deine Familie" beleidigt und bedroht haben.

Der Schauspieler wird nun wegen Beleidigung und Bedrohung angezeigt. Doch das ist noch nicht alles. Dem "Crooks"-Star wird auch Sachbeschädigung vorgeworfen. Nach dem mutmaßlichen Wutausbruch gegenüber der Pflegekraft sei ein Arzt herbeigeeilt. Der Mediziner habe versucht, den 47-Jährigen zu beruhigen – doch anscheinend ohne Erfolg. Der Regisseur habe mehrfach gegen die Eingangstür getreten sowie gegen die Fensterscheibe der Anmeldung geschlagen, heißt es in der Anklageschrift. Der dabei entstandene Sachschaden soll sich jedoch in Grenzen halten.

Es ist nicht das erste Mal, dass Kida mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Vor dem Amtsgericht Tiergarten musste sich der Filmproduzent bereits zu Beginn des Jahres verantworten. Ihm wurde vorgeworfen, dreimal ohne Fahrerlaubnis gefahren zu sein. Dafür wurde er zu zehn Monaten Freiheitsstrafe ohne Bewährung und zwölf Monaten Führerscheinsperre verurteilt. Mit diesem Urteil gab sich der Berliner jedoch nicht zufrieden und legte Berufung ein.

Getty Images Kida Khodr Ramadan, Schauspieler

ActionPress Kida Khodr Ramadan, Schauspieler

