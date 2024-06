Gewalt: Walentina und Can Kaplans Nachbarn schalten sich ein

Walentina Doronina (24) und Can Kaplan haben sich kürzlich getrennt. Wenig später zeigte die Reality-TV-Bekanntheit im Netz Aufnahmen mit einem blutigen Gesicht und deutete damit Gewalttaten ihres Ex an. Um das zu stützen, teilt die Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin nun in ihrer Instagram-Story Screenshots von Nachrichten, die ihre Nachbarn ihr geschrieben haben sollen. "Du hast halt sehr viel geweint und um Hilfe geschrien. Dann hat es immer sehr laut gepoltert. Man hat gehört, dass du gestürzt bist", schreibt etwa eine Person. Eine andere mutmaßliche Nachbarin meinte das zu ihr: "Weil wir ja genau unter euch wohnen, haben wir sehr viel mitbekommen. Das war ja keine Seltenheit. Jetzt habe ich das Video gesehen und bin wirklich schockiert. Bin froh, dass das Ganze jetzt ein Ende hat."

Walentina zeigt sich derweil schockiert, dass sogar ihre Nachbarn etwas von ihren Streitereien mit Can mitbekommen haben. Ihr falle es zum jetzigen Zeitpunkt aber schwer, über ihren Ex-Verlobten auszupacken: "Dazu muss ich euch die Tage auch noch was erzählen. Denn einmal war sogar die Polizei da. Das ist echt alles zu viel. Ich bin aber aktuell noch nicht bereit, alles zu erzählen, weil es sehr schwierig ist, wenn man einen Menschen so sehr geliebt hat."

Am vergangenen Freitag hatte Wale die Trennung von Can bekannt gegeben. "Ich habe mich endgültig von Can getrennt – war lange überfällig!", meinte die 24-Jährige. Can holte daraufhin zum Gegenschlag aus und behauptete, dass sie ihm in einer Show fremdgegangen ist. Seitdem befindet sich das einstige TV-Pärchen auf Kriegsfuß.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, 2024

