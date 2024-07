"Temptation Island"-Star David Zickert ist wieder vergeben!

David Zickert ist wieder vom Markt! Der einstige Temptation Island-Verführer galt seit rund einem Jahr als Single. Damit ist jetzt aber Schluss, wie er auf Instagram verkündet. "Viele haben es sich schon denken können, aber jetzt ist es raus: Seit dem 06. Juni 2024 bin ich in festen Händen und sehr glücklich", schreibt der Realitystar in seinem neuesten Post. Dazu teilt er ein niedliches Kussfoto mit seiner neuen Freundin, die sich Jacky nennt und ihrem Profil nach 26 Jahre alt ist und in Köln lebt.

Seine Fans sind total begeistert von der süßen Liebesbekundung. "So verdient hast du es. Nur das Beste für dich", "Viel Glück euch beiden" und "Sehr schön. Freu mich sehr für dich", lauten einige Kommentare unter dem Beitrag. Weitere Details zu seiner Beziehung hat der Reality-TV-Star bislang noch nicht verraten.

Vor rund einem Jahr gab David gegenüber Promiflash bekannt, dass er sich von seiner Freundin getrennt hat. Die beiden waren damals rund elf Monate ein Paar gewesen, trennten sich aber schließlich wegen unterschiedlicher Ansichten in einer Beziehung. Mit seiner jetzigen Freundin Jacky scheint David jedenfalls wieder auf Wolke sieben zu schweben!

Anzeige Anzeige

Instagram / zickertdavid David Zickert, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / zickertdavid David Zickert, Oktober 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass David seine neue Beziehung schon öffentlich macht? Schön, dass er sein Glück teilt! Ich finde das zu früh... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de