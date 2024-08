Fans sind sicher: Giulia war im Allstars-Dschungel unehrlich

David Ortega (38) musste das Allstars-Dschungelcamp als erster Kandidat verlassen. Nach seiner Abreise aus dem Camp sorgte er allerdings noch einmal für Schlagzeilen, indem er gegen seine Mitstreiterin Giulia Siegel (49) schoss und ihr vorwarf, ein falsches Spiel zu spielen. Die Promiflash-Leser machen in einer aktuellen Umfrage klar, dass sie überzeugt von der Einschätzung des Köln 50667-Darstellers sind [Stand 19.08.2024, 08:33 Uhr]. 953 von 1012 Fans (94,2 Prozent) stimmen ihm zu, dass das Model nicht ganz ehrlich war. Nur 59 Leser (5,8 Prozent) denken, dass die Blondine ihren Reality-Kollegen nicht hintergangen hat.

Seinen Frust machte David in einem RTL-Interview deutlich. Darin berichtete er, dass Giulia ihn vor der Show kontaktiert habe, im Camp dann aber so tat, als würden sie sich kaum kennen. Der Schauspieler erklärte: "Über Instagram hat sie den Kontakt aufgenommen. Sie hat sich einfach gemeldet." In ihren vielen Gesprächen habe sie versucht, Abmachungen für das Allstars-Dschungelcamp zu treffen, wie zum Beispiel, dass er sie auf ihren Vater Ralph Siegel (78) ansprechen sollte. Doch vor laufenden Kameras merkten die Zuschauer von ihrer vermeintlichen Freundschaft nichts. "Als sie hereinkam, hat sie mich ignoriert", stellte der Spanier fest.

Giulia scheint bei den Fans nicht allzu beliebt zu sein. Doch auch David konnte die Zuschauer in seiner kurzen Zeit in der südafrikanischen Wildnis nicht überzeugen. Nach seinem Auszug hagelte es negative Kommentare unter einem Post des Dschungelcamp-Accounts auf Instagram. Ein User wetterte: "Absolut verdient, als Erster herausgeschmissen zu werden. Aber auch irgendwie schade. Der Gute hätte noch fast die erste handfeste Dschungel-Schlägerei ausgelöst." Allerdings zeigten manche Fans auch Mitleid für den 38-Jährigen. "Ich finde es schade, dass sich alle Camper von Anfang an gegen ihn verschworen haben", gab ein anderer Kommentar zu bedenken.

RTL Giulia Siegel, Allstars-Dschungelcamp-Star

RTL David Ortega im Allstars-Dschungelcamp 2024

