Neue Liebe? Naomi Campbell und DJ Rampa turteln auf Mykonos

Zwischen Naomi Campbell (54) und DJ Rampa geht es heiß her. Seit mehreren Tagen kursiert nun schon das Gerücht, dass das Supermodel mit dem deutschen Musiker anbandelt – nun wurden die zwei gemeinsam auf der griechischen Insel Mykonos beim Turteln gesehen. Auf Schnappschüssen, die Bild vorliegen, ist unter anderem zu sehen, wie sie im Meer baden, es sich zusammen auf der Sonnenliege gemütlich machen oder eng umschlugen miteinander kuscheln – und wie es scheint, gab es sogar einen Kuss.

Wie es scheint, ist die Romanze zwischen der Beauty und dem Elektro-DJ schon etwas ernster. Kennengelernt haben sie sich diesen Sommer bei der Fashion Week in Paris. "Sie haben seitdem viel miteinander geredet und sind sich ziemlich nahegekommen", berichtete eine Quelle gegenüber The Sun. Für Gregor Sütterlin, wie Rampa mit bürgerlichem Namen heißt, soll Naomi sogar schon eine halbe Weltreise hingelegt haben. "Sie ist überall hingeflogen, unter anderem nach Istanbul, Ibiza und Mykonos, um bei [Rampa] zu sein", erklärte der Informant und fügte überzeugt hinzu: "Naomi würde nicht so lange von zuhause fernbleiben für einen Mann, der sie nicht wirklich interessiert."

Erst wenige Wochen zuvor vermuteten die Fans der Britin noch, dass sich zwischen ihr und Mohammed Al Turki (38) eine Romanze entwickelt habe. Unter anderem liegen Daily Mail Bilder vor, auf denen Naomi ganz vertraut mit dem saudi-arabischen Filmproduzenten redet und sogar nach seiner Hand greift. Die zwei wurden schon des Öfteren gemeinsam gesehen – doch wie sich herausstellte, kennen sie sich bereits seit vielen Jahren und sind gute Freunde.

Getty Images Naomi Campbell bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Getty Images Hassan Pierre, Edward Enninful, Naomi Campbell und Mohammed Al Turki

