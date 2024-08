Was läuft da zwischen GNTM-Star Kim Hnizdo und Chris Martin?

Schwebt Germany's Next Topmodel-Gewinnerin Kim Hnizdo (28) etwa auf Wolke sieben? Freunde des Models wollen wissen, dass sich die Blondine wohl ausgesprochen gut mit Coldplay-Frontmann Chris Martin (47) verstehen soll. Bereits vor rund zwei Jahren sollen sich der Schützling von Heidi Klum (51) und der Musiker bei der Aftershow-Party einer britischen Pop-Rock-Band kennengelernt haben. Seit dieser Nacht stehen Kim und Chris wohl regelmäßig in Kontakt, wie Bild berichtet. Der Sänger soll laut Insider-Informationen sogar mehr als charmant zu ihr sein.

Erst vergangene Woche besuchte Kim zusammen mit Anna Ermakova (24) das Coldplay-Konzert in München und schwang dort ordentlich das Tanzbein. Auch ein Abstecher in den Backstage-Bereich soll anschließend nicht gefehlt haben. Angeblich soll Chris während seiner Tour durch Europa nur Augen für das 1,77 Meter große Model haben, wie das Newsportal berichtet. Interessant ist: Kim verneint eine Verbindung zu dem Briten nicht. "Ich kommentiere mein Liebesleben nicht", betont die 28-Jährige gegenüber dem Blatt.

Eigentlich ist Chris mit der Shades of Grey-Schauspielerin Dakota Johnson (34) verlobt. In den vergangenen Wochen behaupteten böse Zungen allerdings immer wieder, dass die beiden bereits getrennt sein sollen. Die neuesten Entwicklungen heizen die Gerüchteküche nun erneut ordentlich an. Ein Insider verriet sogar, dass sich der 47-Jährige mit einer fremden Frau getroffen haben soll. "Chris Martin hat sich vor ein paar Wochen in Rom mit einem italienischen Model getroffen", meinte eine Quelle gegenüber DeuxMoi zu wissen. Verfolgt Chris etwa ein Beuteschema? Immerhin ist auch Kim ein erfolgreiches Model.

Getty Images Kim Hnizdo, Model

MEGA Chris Martin und Dakota Johnson im September 2019

