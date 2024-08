Simone Thomallas angeblichem Neuen wird Betrug vorgeworfen

Simone Thomalla (59) soll mit einem österreichischen Gastronomen angebandelt haben. Doch genau dem wird offenbar etwas vorgeworfen. Wie Bild nun berichtet, sollen in den vergangenen Monaten bei der Salzburger Staatsanwaltschaft strafrechtliche Ermittlungen gegen den Unternehmer gelaufen sein. Dabei soll es unter anderem um Betrug, Veruntreuung und Diebstahl gehen. Eine Sprecherin der Behörde erklärt dazu, dass das Ganze sogar schon einen Schritt weiter ist. "Ein Ermittlungsverfahren gegen Christoph W. ist mittlerweile abgeschlossen. Diesbezüglich wurde Anklage beim Landesgericht Salzburg erhoben", erklärt Ricarda Eder dem Blatt.

In den vergangenen Jahren sollen sich viele Frauen gemeldet haben, die der Österreicher angeblich ausgenutzt haben soll, viele zeigten ihn sogar an. Angeblich soll Christoph immer dieselbe Masche abgezogen haben. Angeblich soll er "attraktive und wohlhabende Frauen" bei Instagram und Tinder angeschrieben haben. Gegenüber dem Blatt schildern viele ähnliche Geschehnisse mit ihm. "Er ist charmant, schleicht sich in das Leben ein, spielt Liebe vor. Er ist manipulativ, kann wunderbare Geschichten erzählen und perfekt lügen. Er ist hoch verschuldet, hat überhaupt kein Geld", behauptete beispielsweise ein mutmaßliches Opfer. Auch Simone soll ihn über das Internet kennengelernt haben.

Simone und Christoph wurden Anfang August erstmals zusammen gesehen. So soll ein Augenzeuge die Schauspielerin und ihren potenziellen neuen Partner zusammen in der Paris Bar in Berlin gesehen haben. Dort sollen die zwei damals angeblich ein romantisches Dinner zusammen genossen haben. Bisher äußerte sich Simone noch nicht zu ihrer angeblichen neuen Liebe.

AEDT / ActionPress Simone Thomalla im Juni 2022 in Berlin

AEDT Simone Thomalla, Schauspielerin

