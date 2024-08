Kim Hnizdo äußert sich zu Liebesgerüchten mit Chris Martin

Ist an den Gerüchten um Kim Hnizdo (28) und Chris Martin (47) was dran? Vor wenigen Tagen wurde spekuliert, dass sich zwischen der einstigen Germany's Next Topmodel-Gewinnerin und dem Coldplay-Frontmann eine Romanze entwickelt haben soll. Vor allem Kims Besuch auf dem Konzert der Band in München heizte die Gerüchteküche an. Kim scheint diese Vermutungen nun aber endgültig aus der Welt schaffen zu wollen, denn auf die Frage von RTL, ob sie mit dem Sänger anbandele, antwortet sie klar und deutlich: "Nein!"

Dabei belässt sie es – mehr möchte das Model dazu nicht sagen. So war es auch schon, als Bild sie auf die Liebesgerüchte ansprach. "Ich kommentiere mein Liebesleben nicht", betonte sie. Laut dem Blatt seien sich Freunde der 28-Jährigen aber sicher, dass sie sich ausgesprochen gut mit Chris verstehen soll. Die zwei seien sich bei der Aftershow-Party einer britischen Pop-Rock-Band begegnet und stünden seither in regelmäßigem Kontakt.

Die Spekulationen um eine Affäre mit Kim machen das Liebeschaos um den 47-Jährigen noch verwirrender. Eigentlich heißt es nämlich, er sei mit Schauspielerin Dakota Johnson (34) verlobt – auch wenn böse Zungen in den vergangenen Wochen immer wieder behaupteten, die beiden hätten sich getrennt. Zudem soll der "Viva La Vida"-Sänger mit einer weiteren Frau gesichtet worden sein. "Chris Martin hat sich vor ein paar Wochen in Rom mit einem italienischen Model getroffen", verriet eine Quelle gegenüber Deuxmoi.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Hnizdo, Model

Anzeige Anzeige

Chris Martin und Dakota Johnson in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr Kim, dass zwischen ihr und Chris nichts läuft? Ja, warum sollte sie lügen? Nein, das kaufe ich ihr nicht ab. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de