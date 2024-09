Frank Otto reist im Billigflieger mit einer blonden Dame

Auf Fotos, die Bild vorliegen, sieht man Frank Otto (67) gemeinsam mit einer Dame auf einem Ryanair-Flug von Malaga nach Hamburg. Während der Hamburger auf einer Aufnahme friedlich döst, tippt seine Begleitung konzentriert auf ihr Handy. Doch wer ist die Unbekannte an Franks Seite? Laut den Informationen des Blatts handelt es sich um die 30-jährige Marleen, die öfter in der Partyszene in Hamburg unterwegs sein soll. So sollen die beiden auch schon beim Turteln im bekannten Nachtklub Slide gesehen worden sein. Angeblich gehen sie seit April miteinander aus. Ein Bekannter plauderte aus: "Sie hat Freunden mehrfach stolz davon erzählt, dass sie nun mit Frank zusammen ist."

Offiziell ist Frank eigentlich mit der Germany's Next Topmodel-Bekanntheit Nathalie Volk (27) liiert. Doch diese widmet sich derzeit in Australien ihrem Studium der biomedizinischen Wissenschaften. Angeblich soll Otto dem Model finanziell noch immer unter die Arme greifen und sie auch besucht haben. Die beiden verlobten sich 2018 und verkündeten 2020 ihre Trennung. Rund zwei Jahre später feierten sie jedoch ihr Liebescomeback. Im Interview mit RTL schwärmte Nathalie damals: "[Frank] kennt mich am besten, weiß alles über mich. Vielleicht ist er auch ein bisschen Vater-Ersatz, wie der Vater, den ich nie hatte. Aber Frank hat auch eine junge Seele."

Bereits im März sorgte Nathalies Abwesenheit bei der Premiere des Disney-Musicals "Hercules" in Hamburg für Fragezeichen. Frank erschien mit der Schauspielerin Sandra Quadflieg auf dem roten Teppich – von der 27-Jährigen fehlte allerdings jede Spur. Angesprochen auf die Abwesenheit des Models erklärte Frank gegenüber Bild: "Nathalie ist ja nicht da. Wäre sie da, wäre sie auch hier".

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk und Frank Otto im Januar 2023

Getty Images Sandra Quadflieg und Frank Otto, 2024

