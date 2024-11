Familien-Influencerin Lisa Schrenk wird zum elften Mal Mama

Das darf gefeiert werden: Die Bloggerin Lisa Schrenk ist wieder schwanger – und das zum elften Mal! Die freudigen Neuigkeiten verkündet die Familien-Influencerin auf Instagram, wo sie von sich ein Video hochlädt. In dem Clip liegt sie auf der Couch und liest eine Zeitschrift. Darin steht es schwarz auf weiß: Das neue Baby wird schon im nächsten Frühjahr erwartet! Lisa ist überglücklich und total emotional. Im Text zum Video schreibt sie: "Es ist einfach überwältigend, wie sehr man ein Wesen, das man noch nicht kennt, lieben kann. Ich starre die Ultraschallbilder an, bin stolz auf das wachsende Bäuchlein (das längst nicht mehr zu übersehen ist) und freue mich auf die nächsten Monate meiner Schwangerschaft."

Das neue Baby ist für Lisa etwas ganz Besonderes, schreibt sie weiter, denn sie sei aktuell "ganz anders mit dem Universum verbunden". Sie meint: "Diese Schwangerschaft hat mich als Mensch nochmal total auf den Kopf gestellt, mich Dinge hinterfragen lassen usw. Ich bin wirklich dankbar und glücklich, dass ich dieses Baby unter meinem Herzen tragen darf und habe seitdem so viel Frieden, Vergebung und Zuversicht in meinem Herzen." In ihrer Story gibt sie noch ein paar weitere Details preis. Zum Beispiel erklärt sie, dass sie eigentlich gerne noch ein bis zwei Jahre auf die nächste Schwangerschaft gewartet hätte. Doch weil sie bereits 37 Jahre alt ist, hatte sie Angst, es könnte dann bereits zu spät für einen weiteren Sprössling sein.

Ihre Eltern und auch die Eltern ihres Partners haben gut auf die Neuigkeiten reagiert. Doch wie sieht es mit ihren zehn Nachkömmlingen aus? Für die hat sie sich besonders viel Zeit genommen, um die News mit ihnen in Ruhe zu teilen. Tatsächlich hat sie es ihnen nach und nach erzählt und nicht allen auf einmal. Die gesamte Rasselbande soll sich ebenfalls auf den Neuzuwachs freuen. Obwohl Lisa schon zehn Schwangerschaften hinter sich hat, ist es doch jedes Mal eine neue Erfahrung für sie. Aktuell hat sie schon mit einigen Beschwerden zu kämpfen. Wie sie in ihrer Story erzählt, kämpft sie vor allem mit der Müdigkeit – und auch von der morgendlichen Übelkeit bleibt sie bisher nicht verschont.

Anzeige Anzeige

Instagram / _10imglueck_ Lisa Schrenk mit ihren Kindern

Anzeige Anzeige

Instagram / _10imglueck_ Lisa Schrenk im Juli 2020

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige