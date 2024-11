Nach knapp sechs Monaten: David Zickert bestätigt Trennung

Im Sommer machte David Zickert die Beziehung zu seiner Freundin Jacky öffentlich – nun ist aber schon wieder alles aus und vorbei. Das Liebes-Aus bestätigt der einstige Temptation Island-Verführer persönlich gegenüber Promiflash. "Ich bin wieder Single. Wir haben uns gut verstanden, aber unterschiedliche Ziele gehabt. Knapp sechs Monate hat es gehalten", erklärt er. Böses Blut fließt zwischen den beiden trotz der Trennung wohl nicht: "Getrennt haben wir uns im Guten und es gab keinen Streit zum Ende. Ich wünsche ihr nur das Beste im Leben."

Erst Anfang Juli verriet der Realitystar freudig auf seinem Instagram-Profil, dass er wieder in festen Händen ist. "Viele haben es sich schon denken können, aber jetzt ist es raus: Seit dem 06. Juni 2024 bin ich in festen Händen und sehr glücklich", schrieb er zu einem niedlichen Kussfoto von ihm und der Kölnerin.

Bislang scheint es für ihn mit der großen Liebe einfach nicht zu klappen. 2022 war David schon einmal vergeben, nachdem er rund elf Jahre als Single durchs Leben gegangen war. Doch auch diese Beziehung war nicht für die Ewigkeit bestimmt: Nach nur elf Monaten verkündete der ehemalige Take Me Out-Teilnehmer die Trennung. "Wir haben uns [...] getrennt, weil wir unterschiedliche Ansichten von einer Beziehung haben. Dinge, die für den einen okay sind, gingen für den anderen gar nicht und andersherum", verriet er damals gegenüber Promiflash.

Instagram / zickertdavid David Zickert und seine neue Freundin Jacky

Instagram / zickertdavid David Zickert, Oktober 2021

