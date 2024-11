Sie ist 23 Jahre jünger: "Toto & Harry"-Toto ist verlobt

Torsten Heim (61), genannt Toto, schwebt auf Wolke sieben. Der Star aus der Kultserie "Toto & Harry – Einsatz im Revier" hat sich nämlich mit seiner Partnerin verlobt. Gegenüber Bild verraten er und seine Liebste Jasmin, dass die Hochzeit schon am 17. Mai im kommenden Jahr stattfinden wird. Gefeiert wird in einer Villa in Nordrhein-Westfalen. Für den Zeitpunkt der anstehenden Heirat hat Toto auch einen guten Grund, denn nach seinem Rückzug aus dem TV, will er seine Zeit gut nutzen: "Man muss die neu gewonnene Freizeit doch nutzen. Dafür tausche ich als Rentner-Cop gerne die neue Freiheit ein." Am liebsten hätte das Paar den Bund der Ehe schon viel früher geschlossen, es sei aber so schwer, einen passenden Termin zu bekommen.

Seine Jasmin ist rund 23 Jahre jünger als Toto. Das macht den beiden aber überhaupt nichts aus. "Wir funktionieren super zusammen, funken auf gleicher Wellenlänge. Was der eine im Kopf hat, spricht der andere aus", erklärt der ehemalige TV-Polizist. Kennengelernt haben die beiden sich bei einer von Totos Veranstaltungen: "Wir haben uns bei einer von meinen Lesungen kennengelernt und waren dann in der Pandemie-Zeit füreinander da. Da hat es auch richtig gefunkt." Der 61-Jährige sehe seine Jasmin als "Lebensretterin", denn sie war an seiner Seite, als er sich 2020 einer lebenswichtigen Herzoperation unterziehen musste und es ihm danach gesundheitlich nicht gut ging.

Für seine baldige Ehefrau hat Toto dann jetzt auch jede Menge Zeit. Im TV ist er heute nicht mehr unterwegs. Trotzdem ist seine Sendung immer noch Kult. 2001 startete "Toto und Harry" als Reportage bei Sat.1 und lief unglaubliche 13 Jahre im TV. Das Format begleitete Toto und seinen Kollegen Thomas Weinkauf alias Harry von der Bochumer Polizei bei ihrem Alltag. Die beiden fuhren schon seit 1992 auf Streife. Nach Abschluss der Serie folgten noch Sondersendungen, die das Kultduo in die Länder der Welt begleiteten. 2016 entzweiten sich die beiden allerdings und sie gingen getrennte Wege.

ActionPress / Hauter,Katrin Torsten Heim, Schauspieler

ActionPress/ Lumma Foto Torsten Heim, Schauspieler

