Ehrliches Geständnis: Lars Eidinger hatte ein Alkoholproblem

Lars Eidinger (48) hat vor Publikum offen über seinen früheren Alkoholmissbrauch gesprochen. Bei einer Veranstaltung am Dienstagabend in der Oper Frankfurt erklärte der Schauspieler, dass er den Alkohol genutzt habe, um auf der Bühne Kontrolle abzugeben und Scham zu überwinden. In einem Gespräch mit dem Publizisten und Philosophen Michel Friedman (68) gab Lars tiefe Einblicke in sein Innerstes und gestand: "Ich benutzte den Alkohol, um über die Grenze hinwegzukommen und Scham abzulegen."

Während des fast zweistündigen Gesprächs in der Reihe "Friedman in der Oper" sprach Lars ausführlich über Zwangsvorstellungen und Besessenheit. Er erzählte, dass er jahrelang den Alkohol missbraucht habe, um Präsenz auf der Bühne zu provozieren und die Kontrolle abzugeben. "Ich habe gemerkt, dass ich Alkohol lange benutzt habe, um diese Kontrolle abzugeben. Ich vergesse aber alles, was ich unter Einfluss von Alkohol erlebt habe. Ich benutzte ihn auch, um zu vergessen", sagte er. Der Schauspieler berichtete auch von seinen Erfahrungen mit anderen Süchten, etwa dem schwierigen Versuch, das Rauchen aufzugeben. Glücklicherweise fiel es Lars leichter, die Finger vom Alkohol zu lassen: "Ich war froh, dass es mir beim Alkohol nicht so ging. Das Leben ohne Alkohol ist das gleiche Leben – ohne Alkohol! Kein Mindchanger."

Lars machte sich zunächst einen Namen als Theaterschauspieler. Durch seine Rolle in dem Beziehungsdrama "Alle anderen" konnte er sich 2009 auch als Filmschauspieler etablieren. Auch für den Tatort stand er bereits vor der Kamera. Er ist mit der Opernsängerin Ulrike Eidinger verheiratet. Das Paar lebt in Berlin und hat eine Tochter.

Getty Images Lars Eidinger, November 2024

Getty Images Lars Eidinger, 2024 in Berlin

