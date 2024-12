Adrian Alian klärt auf: Datet er "Ex on the Beach"-Sharon?

Hat Adrian Alian (28) sein Herz schon wieder neu vergeben? In den vergangenen Wochen stellten sich der Realitystar und seine Ex-Freundin Rebecca Ries einem Treuetest bei Temptation Island V.I.P. – und versagten kläglich. Im Netz spekulieren Fans nun, ob der einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmer eine neue Frau datet. Und zwar Sharon Torma von Ex on the Beach. Promiflash hat nachgefragt. "Ich würde diese Frage mit Jein beantworten. Daten kann man das eigentlich nicht nennen. Wir haben uns zufälligerweise in kurzer Zeit sehr oft auf verschiedenen Events getroffen und super verstanden. Dann kamen halt auch noch private Treffen dazu", plaudert Adrian im Interview aus.

Auch, wenn das zwischen Adrian und Sharon nichts Halbes und nichts Ganzes ist, wollte Promiflash trotzdem wissen, was der 28-Jährige an der Reality-TV-Bekanntheit besonders gut findet. "Sharon ist eine wirklich sehr, sehr coole Frau. Sie hat Tiefe und hinter ihrer Fassade steckt so einiges. Sie überrascht mich von Gespräch zu Gespräch immer mehr", schwärmt Adrian im weiteren Gespräch. Um Sharons Aussehen in seinen Augen passend zu beschreiben, reichen Rebeccas Ex wenige Worte: "Ich denke, über ihr Aussehen brauch' ich nichts zu sagen: sexy, sexy, sexy."

In der aktuellen Staffel von "Temptation Island V.I.P." zerbrach Adrian und Rebeccas Beziehung. Der ehemalige Die Bachelorette-Kandidat beendete das Beziehungsexperiment, als er seine Ex tanzend mit einem Verführer zu Gesicht bekam. "Lola, du brauchst mir keine weiteren Bilder zu zeigen. [...] Sie hat gerade allen Respekt verloren, den ich jemals vor ihr hatte. Ich bin einfach schockiert. Am besten ist es wirklich für mich, dass wir das abbrechen", polterte es aus Adrian beim zweiten Lagerfeuer heraus. Das Ende vom Lied: Er beendet die Beziehung und bricht den Treuetest ab.

Instagram / adrianalian Adrian Alian, Bachelorette-Kandidat 2023

RTL / Kimberly Schäfer Adrian Alian und Rebecca Ries, "Temptation Island V.I.P."-Teilnehmer

