Ist Adrian Alian nach Becci-Trennung bereit für neue Liebe?

Die Beziehung von Adrian Alian (28) und Rebecca Ries konnte dem ultimativen Vertrauenstest Temptation Island V.I.P. nicht standhalten. Adrian geht nun also als Single durchs Leben – die Gerüchteküche um sein Dating-Leben brodelt aber schon wieder. Angeblich soll er mit Ex On The Beach-Girl Sharon Torma anbandeln. Im Interview mit Promiflash dementierte der Realitystar diese Spekulationen jedoch. "Ich komme gerade aus einer Beziehung und bin noch lange nicht bereit, mich emotional zu öffnen und auf jemanden einzulassen", erklärte er.

Dass er die Beauty interessant findet, stritt der ehemalige Bachelorette-Kandidat aber nicht ab: "Sharon ist eine wirklich sehr coole Frau. Sie hat Tiefe und hinter ihrer Fassade steckt so einiges. Sie überrascht mich von Gespräch zu Gespräch immer mehr und ich denke, über ihr Aussehen brauche ich nichts zu sagen: sexy, sexy, sexy." Kennengelernt habe er Sharon auf einem Event, danach seien sie sich immer häufiger zufällig über den Weg gelaufen. "Dann kamen halt auch noch private Treffen dazu", gestand der 28-Jährige. "Dating" würde er es dennoch nicht nennen.

Adrian und seine Ex-Freundin Rebecca lernten sich 2023 bei Bachelor in Paradise kennen und verliebten sich ineinander. Doch schon nach kurzer Zeit stand ihre Beziehung auf der Kippe – Rebecca war sich nicht sicher, ob sie ihrem Partner vertrauen kann. Bei der gemeinsamen Teilnahme an dem Format war es letztendlich aber Adrian, der die Reißleine zog. Nachdem Bilder aufgetaucht waren, auf denen Becci eng mit einem Verführer tanzt, brach er ab. "Für mich ist die Beziehung beendet, für mich ist das Experiment 'Temptation Island' vorbei." Nach einem explosiven Abschlussgespräch zwischen den beiden gingen die Social-Media-Bekanntheiten getrennte Wege.

Instagram / tormasharon Sharon Torma, Reality-TV-Star

Instagram / adrianalian Adrian Alian, Reality-TV-Bekanntheit

