Eiskunstlauf-Star Maxim Naumov bei Flugzeugcrash an Bord

Ein tragischer Flugzeugabsturz in der Nähe des Reagan Washington National Airport hat am 29. Januar zahlreiche Leben gefordert. Unter den Opfern des Unglücks befinden sich auch die ehemaligen russischen Eiskunstlauf-Weltmeister Jewgenia Schischkowa und Wadim Naumov sowie wohl ihr Sohn Maxim Naumov, der Teil des US-Eiskunstlauf-Teams war, berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS. Die Maschine von American Airlines, die 64 Menschen an Bord hatte, kollidierte bei der Landung mit einem Black-Hawk-Hubschrauber der US-Armee und stürzte in den Potomac River. Der Hubschrauber befand sich laut Angaben der Armee auf einem Ausbildungsflug. Rettungskräfte suchen fieberhaft weiter nach Vermissten, doch die Hoffnung auf Überlebende schwindet.

Wie die US-Eiskunstlauf-Community über den Sender ABC bekannt gab, befanden sich noch weitere Eiskunstläufer, Trainer und Angehörige in dem Flugzeug, die von einem Trainingslager zurückkehrten. Der US-Eiskunstlauf-Verband zeigte sich zutiefst schockiert und veröffentlichte ein Statement: "Wir sind am Boden zerstört wegen dieser unsagbaren Tragödie." Feuerwehreinheiten vor Ort berichten von schweren Einsatzbedingungen durch die Dunkelheit, eisige Temperaturen und trübes Wasser, das die Bergungsarbeiten erschwert. Das Verteidigungsministerium und das FBI sind aktuell mit den Ermittlungen zur Ursache der Kollision befasst, wobei nach ersten Erkenntnissen keine Hinweise auf kriminelle oder terroristische Hintergründe vorliegen.

Jewgenia und Wadim gewannen 1994 WM-Gold im Paarlauf und galten damals als Ausnahmetalente im Eiskunstlauf. Nach ihrem Rückzug aus dem Wettkampfsport zogen sie in die USA, wo sie als Trainer arbeiteten. Ihr Sohn Maxim trat in ihre Fußstapfen und erreichte selbst große Erfolge im amerikanischen Eiskunstlauf. Er wurde nur 23 Jahre alt, gewann aber bereits 2020 die amerikanischen Juniormeisterschaften und belegte weltweit einen Platz unter den ersten fünf im selben Jahr.

Instagram / maxim.naumov_ Maxim Naumov mit seinen Eltern, Dezember 2022

Getty Images Maxim Naumov, Oktober 2024