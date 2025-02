Nach Ehe-Aus: Daniel Hartwich soll eine neue Freundin haben

Erst vor wenigen Stunden bestätigte Daniel Hartwich (46) das Ehe-Aus mit seiner langjährigen Partnerin Hannah Hölscher. Die Trennung erfolgte bereits im Sommer des vergangenen Jahres. Nun berichtet Bild, dass der Let's Dance-Moderator offenbar schon wieder eine neue Freundin haben soll. Dabei soll es sich um Freya P., Leiterin einer Presse- und Marketing-Abteilung einer PR-Agentur, handeln. Zwar bestätigt Daniel sein vermeintlich neues Liebesglück bislang noch nicht, dafür sollen er und Freya schon knutschend in der Öffentlichkeit gesehen worden sein.

Ob Daniels Ex Hannah schon wieder einen neuen Mann an ihrer Seite hat, ist nicht bekannt. In der Vergangenheit zeigte sich das einstige Traumpaar, das 15 Jahre gemeinsam durchs Leben ging und drei gemeinsame Kinder hat, kaum auf dem roten Teppich. Ob sich das mit Freya nun ändern wird?

Das Ehe-Aus verkündete Daniel vor wenigen Stunden gegenüber Bild. "Hannah und ich haben uns letzten Sommer dazu entschieden, uns zu trennen. Wir sind weiterhin freundschaftlich eng miteinander verbunden und kümmern uns gemeinsam um unsere Kinder", erklärte der Moderator, der vor einigen Jahren seinen Job im Dschungelcamp für seinen Nachwuchs an den Nagel hängte.

Getty Images Daniel Hartwich bei "Let's Dance", 2023

Thomas Burg Daniel Hartwich und Sonja Zietlow, Moderatoren

