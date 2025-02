Rassismus? Stephie Stark ist geschockt von Giulia Siegel

Stephie Stark (29) ist fassungslos. In ihrer Story erzählt die Bachelor in Paradise-Bekanntheit von einer Aktion ihrer Reality-Kollegin Giulia Siegel (50), die in ihr nun Unmut auslöst. Nachdem beide Damen auf der Premiere der neuen Promis unter Palmen-Staffel waren, wollte Giulia den Abend noch in einem Klub ausklingen lassen. Vor der Tür wurde die Blondine jedoch abgewiesen und regte sich im Netz tierisch darüber auf – und das laut Stephie in einem unangemessenen Rahmen. "Bin einfach nur sprachlos, was gestern nach dem Event passiert ist. Manchmal sollte man nachts das Handy auch einfach weglegen und akzeptieren, warum man nicht in einen Klub kommt", schreibt sie auf Instagram.

Was genau für Stephie an Giulias Aussagen gar nicht ging, erklärt sie folgendermaßen: "Einen Klub, nur weil man abgewiesen wird, deshalb als rassistisch zu bezeichnen, ist für mich komplett deplatziert." Doch das war noch nicht alles. Stephie blendet zusätzlich einen Teil der Social-Media-Story der 50-Jährigen ein, in der sie von dem Türsteher sowie einer anderen Dame vor der Klubtür sprach. Ohne jeglichen Zusammenhang fängt die Blondine in dem Videoausschnitt an, die Hautfarbe der beiden Unbekannten zu kommentieren und mit der Farbe ihres schwarzen Pullis zu vergleichen. "Unbedingt benennen zu müssen, welche Hautfarbe der Türsteher und das 'hübsche Girl', was übrigens eine Freundin von mir war, hatten und als 'Pullifarbe' zu betiteln, das ist rassistisch."

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Stephie in der Öffentlichkeit zu einem brisanten Thema klar positioniert. Vor zwei Monaten machte Stephie mit einer eindrucksvollen Aktion bei den Reality Awards auf sich aufmerksam. Auf dem roten Teppich zog sie, sehr zur Überraschung der Fotografen, ihren Ledermantel aus und posierte in Unterwäsche. Die Message war eindeutig: Auf ihrem Körper waren, mit schwarzem Filzstift geschrieben, Beschimpfungen wie "Bring dich um" zu lesen. Damit wollte die einstige Der Bachelor-Kandidatin auf die zunehmenden Hasskommentare in den sozialen Medien hinweisen. "Vergesst nicht, dahinter sitzt ein Mensch, der das liest und für den dein Kommentar das Fass zum Überlaufen bringen kann", mahnte sie ihre Fans im Nachgang auf Instagram.

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, Influencerin

RTL / Julia Feldhagen Stephie Stark bei den Reality Awards 2024

