Erwischt: Mit dieser Dame tröstet sich Millionär Frank Otto

Frank Otto (67) ist offenbar kein Kind von Traurigkeit. Gerade erst endete seine Affäre mit der amtierenden Miss Deutschland, Celina Weil, jetzt ist er schon wieder in neuer Begleitung unterwegs. Wie Fotos, die Bild vorliegen, zeigen, spazierte der Erbe des Otto-Versandhauses eingehakt und vertraut mit einer unbekannten Blondine um die Hamburger Alster. Doch dabei blieb es nicht: Die beiden stiegen danach noch gemeinsam in ein Taxi und wurden später vor Ottos Villa auf der anderen Seite der Alster gesichtet.

Doch wer ist die Unbekannte an Franks Seite? Das Newsportal möchte wissen, dass es sich bei der Blondine um eine Frau namens Marleen handelt. Sie sei 30 Jahre alt und treibe sich gerne inmitten der Hamburger High Society herum. Marleen und Otto seien sogar schon des Öfteren im Nachtclub "Slide" im Nobelstadtteil Pöseldorf gesichtet worden. Ein Insider verrät gegenüber dem Nachrichtenblatt, dass es zwischen den beiden sogar richtig ernst sei: "Sie hat Freunden mehrfach stolz davon erzählt, dass sie nun mit Frank zusammen ist." Franks Sprecherin jedoch hält dagegen und erklärt: "Sie sind nur befreundet, er ist glücklich mit Nathalie (28)."

Frank und Nathalie hatten sich 2017 ineinander verliebt und die Beziehung sogar mit einer Verlobung gekrönt. Derzeit studiert die ehemalige GNTM-Kandidatin Medizin in Australien – was die Beziehung mächtig auf die Probe stellt. "Es fällt mir schwer, inneren Frieden zu finden. Nach der Veröffentlichung meines Buches habe ich versucht, mich auf mein Studium zu konzentrieren, aber das wird erschwert, wenn alle paar Wochen neue Nachrichten über die Frauen an Franks Seite erscheinen, die versuchen, sich durch meine Bekanntheit ins Rampenlicht zu drängen", erklärte das Model kürzlich gegenüber Bild.

Getty Images Frank Otto beim Echo, 2018

Instagram / mirandadigrande Frank Otto und Nathalie Volk

