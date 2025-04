Wegen Stress mit Sarah? Laura Maria Rypa wettert im Netz

Zwischen Laura Maria Rypa (29) und Sarah Engels (32) herrscht derzeit dicke Luft. Nach einem öffentlichen Schlagabtausch leitete die Ex-Frau von Pietro Lombardi (32) sogar rechtliche Schritte gegen den Sänger und seine Verlobte ein – über die sich Laura nun im Netz aufzuregen scheint. In ihrer Instagram-Story schreibt sie wütend: "Ich wollte einfach mal Ruhe. In meinem Urlaub. Aber selbst das ist mittlerweile unmöglich. Ich habe so oft versucht, Dinge privat zu klären. Selbst als schon Anwalt und Gericht eingeschaltet waren, habe ich zuerst stillgehalten, gehofft, dass Vernunft einkehrt. Aber jetzt bin ich wieder an dem Punkt, an dem es nicht mehr anders geht."

Es habe sich mittlerweile eine stolze Summe an Kosten zusammengesammelt – die bereits über 15.000 Euro hinausgehen soll. "Es ist kein Ende in Sicht. Wenn sich das noch weiterzieht, kommen noch Tausende darauf. Für was?", macht die Influencerin ihrem Ärger Luft, bevor sie abschließt: "Dafür, dass ich mich um ein Kind kümmere. Dafür, dass ich Verantwortung übernehme. Dafür, dass ich nichts falsch gemacht habe? Ich will einfach nur Frieden für meine eigene Familie!" Laura setzt allerdings eine kleine Korrektur hinterher: "Ein Kind – sorry, nicht mein Kind." Ein Hinweis, dass sie sich auf Sarahs und Pietros gemeinsamen Sohn bezieht?

Doch nicht nur die 29-Jährige, auch der "Phänomenal"-Interpret machte kürzlich deutlich, die Schnauze voll zu haben. Nachdem das Paar ein neues Anwaltsschreiben erhalten hatte, in dem es erneut aufgefordert wurde, eine Unterlassungsklage bezüglich der Erwähnung von Pietros und Sarahs Nachwuchs zu unterschreiben, teilte der 32-Jährige im Netz gegen seine Ex aus. "Wir können gerne vor Gericht gehen, dann könnt ihr gerne argumentieren, was ihr die ganzen Jahre gemacht habt. [...] Ihr solltet euch in Grund und Boden schämen", schoss er gegen die Sängerin und ihren Mann Julian Engels (31), bevor er klarstellte, Sachen gegen die beiden in der Hand zu haben, mit denen er an die Öffentlichkeit gehen werde, sollte der Anwaltsterror nicht aufhören.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / sarellax3 Sarah Engels und ihr Ehemann Julian, Juli 2024

Anzeige Anzeige