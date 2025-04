Trennungsgerüchte um Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović

Was ist bei Bastian Schweinsteiger (40) und Ana Ivanović (37) los? Zahlreiche Medien, darunter auch Bunte, berichten, dass es in der Ehe des Ex-Profikickers und der ehemaligen Tennisspielerin kriseln soll – und zwar so stark, dass es zwischen ihnen aus und vorbei sein soll. Das will das Newsportal aus TV-Kreisen erfahren haben. Ob an den Gerüchten um ein mögliches Beziehungs-Aus der beiden wirklich etwas dran ist, bleibt bisher allerdings ungeklärt. Bestätigt wurden die Behauptungen weder von Bastian noch von Ana.

Auch an Bild wurden die aktuellen Gerüchte bereits getragen. Auf Nachfrage des Blattes ließ das Management allerdings nur verlauten, dass sich Bastian und Ana nicht zu privaten Angelegenheiten äußern. Doch es lässt ausrichten, dass sich der Kicker aktuell gar nicht in der Nähe seiner Frau aufhalten soll, sondern in Jakarta. Auffällig ist jedoch, dass sich das Paar im vergangenen Jahr das letzte Mal gemeinsam auf einem öffentlichen Event zeigte. Auch auf Social Media wurde es in der vergangenen Zeit ruhig um die beiden. Ein Pärchenfoto teilte der 40-Jährige zuletzt vor über vier Monaten vom Weihnachtsmarkt in Wien. Doch wirklich aussagekräftig sind diese beiden Tatsachen nicht. Es ist gut möglich, dass sich Bastian und Ana einfach aus der Öffentlichkeit herausziehen und ihr Leben in Zweisamkeit genießen wollen.

Bastian und Ana lernten sich vor über zehn Jahren kennen und offenbar auch lieben – nur ein Jahr später machten sie ihre Beziehung offiziell. Im romantischen Venedig trat das Sportler-Duo vor den Traualtar und gab sich das Jawort. Im Laufe ihrer Partnerschaft durften sie sogar drei Söhne begrüßen – Luka, Leon und Theo. Ist die Liebesgeschichte der beiden nun wirklich zu Ende geschrieben oder handelt es sich bei den Behauptungen einfach nur um unschöne Gerüchte?

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović im August 2024

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic bei den 96. Oscars

