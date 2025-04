Fans glauben nicht an Trennung von Bastian Schweinsteiger

Aktuell behaupten böse Zungen, dass es in der Ehe von Bastian Schweinsteiger (40) und Ana Ivanović (37) kriseln soll. Bisher sind das allerdings nur reine Spekulationen, da weder der Ex-Fußballprofi noch die einstige Tennisspielerin die Gerüchte bestätigt haben. Zahlreiche Fans des Paares können sich nicht vorstellen, dass die Behauptungen wahr sind, wie ein Blick in die Kommentarspalte eines Promiflash-Beitrags auf Social Media zeigt. "Quatsch! Ein Traumpaar mit drei Kindern trennt sich nicht", stellt ein User klar. Ein weiterer schließt sich an und meint: "Ich glaube das aber nicht. Sie sind das perfekte Paar und haben Verantwortung für ihre Kinder, die sie nicht aufgeben."

Auch eine aktuelle Promiflash-Umfrage [Stand: 17. April, 10:30 Uhr] zeigt, dass die meisten Fans des Paares nicht an ein Beziehungs-Aus glauben. Von insgesamt 972 Lesern gehen 697 davon aus, dass die Behauptungen falsch sind. Das sind umgerechnet 71,7 Prozent. Lediglich 275 Leser glauben an eine Trennung von Bastian und Ana. Doch mit einem Prozentsatz von 28,3 machen sie die deutliche Minderheit aus. Natürlich gibt es auch vereinzelte Nutzer, die wissen wollen, dass die Gerüchte der Wahrheit entsprechen. "Die beiden sind schon lange getrennt", behauptet beispielsweise ein Kommentator in den sozialen Medien.

Die Trennungsgerüchte machten am Mittwoch erstmals die Runde. Bunte hat berichtet, dass sich die Sportler getrennt haben sollen. Das Newsportal möchte das aus TV-Kreisen erfahren haben. Bastian und Ana gehen seit rund zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. Sie lernten sich 2014 kennen und machten ihre Beziehung ein Jahr später offiziell. Zusammen durften die beiden drei Kinder auf der Welt begrüßen.

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović, Sportler