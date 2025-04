Ana Ivanović lacht die Trennungsgerüchte mit Bastian weg

Krisengerüchte um ihre Ehe? Davon lässt sich Ana Ivanović (37) nichts anmerken. Auf Instagram meldet sich die ehemalige Tennisspielerin nun mit entspannten und glücklichen Bildern aus Mauritius zurück. "Sonnenuntergänge, Strandtage und Tenniseinheiten", beschreibt Ana zu ihrem Post, der sie strahlend in Bikini und Sommerkleid zeigt. Während ihrer sonnigen Auszeit gönnt sie sich auch hier und da mal einen Drink in einem luxuriösen Resort. Von möglichen Trennungsgerüchten mit ihrem Mann Bastian Schweinsteiger (40), über die zuletzt spekuliert wurde, ist in ihrem Beitrag jedoch keine Spur zu sehen. Auffällig ist allerdings, dass Ana ihren Ehering auf den Urlaubsfotos nicht trägt.

Bereits seit mehreren Wochen kursieren Gerüchte über eine mögliche Trennung zwischen der gebürtigen Serbin und dem ehemaligen Fußballstar. Wie unter anderem Bunte und Bild berichteten, ist das Ehepaar nicht mehr zusammen. Bestätigt wurden die Spekulationen weder von Ana noch von Bastian. Stattdessen machte ihr Management deutlich, dass sich die beiden nicht zu privaten Angelegenheiten äußern werden. Ihre Fans glauben ohnehin nicht an eine Trennung. "Ich glaube das aber nicht. Sie sind das perfekte Paar und haben Verantwortung für ihre Kinder, die sie nicht aufgeben", schrieb beispielsweise ein User unter einem Promiflash-Beitrag auf Social Media.

Kennengelernt haben sich Bastian und Ana bereits im Jahr 2014. Zwei Jahre später feierte das Paar eine traumhafte Hochzeit in Venedig. Gemeinsam haben sie drei Kinder – ihre Söhne Luka, Leon und Theo. Konkrete Anhaltspunkte für ein Ehe-Aus gibt es auf den ersten Blick nicht direkt. Jedoch ist auffällig, dass sich Bastian und Ana kaum noch zusammen öffentlich zeigen – auch die Tatsache, dass die Ex-Sportlerin ihren Ehering nicht mehr trägt, lässt Spielraum für Spekulationen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović in Wien, November 2024

Anzeige Anzeige