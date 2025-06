Nikola-Kim-Drama: Laut Gloria Glumac laufen Strafverfahren

Die Gerüchteküche um Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30) brodelt weiterhin. Die Beauty & The Nerd-Teilnehmerin schilderte am Mittwoch, körperliche Gewalt erfahren zu haben. Von wem diese ausging, behielt Kim allerdings für sich. Im Promiflash-Interview verrät Gloria Glumac (32), Nikolas Ex-Frau, nun brisante Details. Unter anderem deutet sie an, dass bereits rechtliche Schritte eingeleitet wurden. Gegen wen, verrät sie allerdings nicht. "Was genau passiert ist, kann ich mir ziemlich gut vorstellen – mehr möchte ich dazu nicht sagen, da mehrere Strafverfahren laufen", erklärt Gloria.

Auf Kims Story, die sie vor Kurzem auf Social Media teilte, nahm Gloria Bezug und deutete an, auch körperliche Gewalt erlebt zu haben. Auch hier nannte sie keine Namen. Die besagte Story musste sie offenbar aus rechtlichen Gründen allerdings wieder offline nehmen. "Meine Reaktion auf Kims Story kam aus echter Betroffenheit. Dass ich den Post aus rechtlichen Gründen wieder löschen musste, spricht für sich", stellte sie im Promiflash-Interview klar und lässt mit dieser Aussage viel Spielraum für Spekulationen.

Auslöser des ganzen Dramas war Kims Story am Mittwoch. Sie meldete sich aus einem Krankenhaus, nachdem es tagelang still um die Reality-TV-Bekanntheit war. "Ich weiß leider immer noch nicht, wie ich erklären kann, was genau passiert ist. Ich bin einfach nur maßlos enttäuscht, unendlich schockiert, traurig und wütend zugleich! Ich werde nicht mehr schweigen und mich kleinhalten lassen! Und bevor es woanders steht: Die Verlobung mit Nikola ist unwiderruflich beendet! Wir sind nicht mehr verlobt", lauteten ihre Worte auf Instagram. Kim sprach zudem von einem "Vorfall mit körperlicher Gewalt", wollte dazu aktuell aber nicht mehr sagen.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac im April 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, April 2025