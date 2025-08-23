Wie sein Rivale Can: Daymian Weiß kämpft bei Fame Fighting 3

Am 18. Oktober 2025 findet das große Boxevent Fame Fighting statt. Nun gibt Bild einen weiteren Kämpfer bekannt: Daymian Weiß wird in den Ring steigen – und trifft damit auf Can Kaplan, der ebenfalls sein Boxtalent unter Beweis stellen wird. Obwohl die beiden Männer nicht direkt gegeneinander antreten, sorgt ihre gemeinsame Vergangenheit schon jetzt für Zündstoff. Daymian ist niemand Geringeres als der Mann, mit dem Walentina Doronina (25) ihren damaligen Verlobten Can während der Show Germany Shore betrog. Ob die beiden Männer, die durch diese turbulente Geschichte verbunden sind, abseits des Rings aneinandergeraten, bleibt abzuwarten.

Daymian scheint jedenfalls wenig an einer Versöhnung interessiert zu sein, wie seine Aussagen gegenüber dem deutschen Blatt zeigen. "Can geht mir am Arsch vorbei, denn mit Komikern hab ich nichts zu tun", stellt er klar. Der Unternehmer hingegen schlägt versöhnlichere Töne an und zeigt sich nach außen hin unbeeindruckt: "Ich bin kein streitsüchtiger Mensch. Das war jetzt mit Daymian die Geschichte, aber er hat sich sofort bei mir entschuldigt. [...] Das ist ein guter Junge. Der ist nett." Trotz der scheinbaren Gelassenheit könnten bei dem Event die Emotionen hochkochen, schließlich ist das Event für Dramatik und Überraschungen bekannt.

Daymian hat mit Walentina längst abgeschlossen, ihre Liaison endete nach der Show schnell. Heute ist er glücklich mit Realitysternchen Smilla Eckerle, die er erst vor wenigen Monaten auf einem Influencer-Event auf Mallorca kennenlernte. Ihre Beziehung machten die beiden im vergangenen Monat mit einem Beitrag auf Instagram offiziell. In dem Video war zu sehen, wie die Make Love, Fake Love-Bekanntheit von ihrem Liebsten in einer Spielhalle in eine "Kissing Booth"-Kabine geführt wurde. Dort warteten Blumensträuße und Luftballons in Herzform auf sie – ebenso wie ein Zettel, auf dem die Worte "Willst du mein sein?" standen. "Sie hat 'Ja' gesagt", schwärmte Daymian unter dem Clip.

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß, "Germany Shore"-Bekanntheit

Kammerer,Bernd / ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, TV-Bekanntheiten

Instagram / daymianweiss Smilla Eckerle und Daymian Weiß im Juli 2025

