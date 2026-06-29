Calantha Wollny unterstellt jetzt Estefania zwei Beziehungen

Der Familienstreit bei den Wollnys geht in die nächste Runde – und diesmal hat Calantha Wollny (25) eine ihrer Schwestern im Visier: Estefania Wollny (24). In einer aktuellen Instagram-Story stellte Calantha eine pikante Frage an ihre Follower, die es in sich hat. Sie deutete an, dass Estefania offenbar zwei Partner gleichzeitig gehabt haben soll. "Das Sprachrohr von den Wollnys: Giulia sagt ja immer, sie hätte ja so guten Kontakt zu den Wollnys – heißt das, sie wusste, dass Estefania zwei Beziehungen führt?", schrieb Calantha in der Story.

Nähere Details zu ihren Anschuldigungen nannte Calantha nicht. Sie ließ offen, wen genau sie mit den angeblichen zwei Beziehungen meint und in welchem Zeitraum dies stattgefunden haben soll. Estefania hat sich zu den Vorwürfen bislang nicht persönlich geäußert. Aktuell ist die Sängerin mit Fitness-Coach und Unternehmer Maximilian aus Köln zusammen, den sie rund acht Monate nach der Trennung von ihrem Ex-Freund Ali erstmals öffentlich auf Instagram vorstellte. Mit Ali war Estefania zuvor drei Jahre lang liiert gewesen.

Vor wenigen Tagen äußerte sich Calantha auch zum langjährigen Zwist mit ihrem Bruder Jeremy-Pascal Wollny. Auf einem privaten Social-Media-Account veröffentlichte sie ein wütendes Statement, das ihre Schwester Loredana Wollny (22) repostete. "Überlege nun weise: Jeremy genießt derzeit noch die Unschuldsvermutung! Da sich die Beweise aber derzeit häufen, wird ein Richter darüber nochmal eine Entscheidung treffen, sei dir gewiss!", schrieb Calantha. Gleichzeitig warnte sie eine Person, die sie nicht beim Namen nannte: "Mit welcher Lüge du damals mit mir in Kontakt getreten bist, muss ich glaube ich nicht weiter erläutern!"

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Instagram / estefaniawollny21 Estefania Wollny, Medienpersönlichkeit

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Instagram / randale_caly Calantha Wollny, Tochter von Silvia Wollny

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Instagram / _jeremypascalwollny_ Jeremy-Pascal Wollny im April 2023