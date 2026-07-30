Bei Manuels Training: Anika Neuer zeigt runde Babykugel

Beim Training ihres Mannes Manuel Neuer (40) in Rottach-Egern am Tegernsee zeigte sich Anika Neuer (26) jetzt mit einer beeindruckenden Babykugel. Die hochschwangere Pilatestrainerin begleitete den FC-Bayern-Torwart zusammen mit dem gemeinsamen Sohn Luca auf den Trainingsplatz. Fotos, die Bunte vorliegen, zeigen dabei ihren runden Bauch in einem schwarzen, figurbetonten Body, den sie mit einer weißen Oversize-Bluse kombinierte. Dazu trug sie schwarze Leder-Sandalen und eine braune XXL-Sonnenbrille, das blonde Haar hatte sie zu einem Pferdeschwanz gebunden. Während Manuel bei praller Hitze das Training absolvierte, wirkte Anika dabei völlig entspannt.

Nicht weniger gut gelaunt war Söhnchen Luca, der seinen Ausflug sichtlich genoss. Der Zweijährige kickte mit dem Bayern-Maskottchen und naschte ein Wassereis – und das alles in einem orangenen FC-Bayern-Trikot mit dem Aufdruck "Papa" und der Nummer "1" auf dem Rücken. Schon kürzlich hatte der Kleine seinen Torwart-Vater auf dem Spielfeld der FC-Bayern-Mannschaft angefeuert – damals in einem grünen, langärmeligen Trikot im selben Design. Bald wird er am Spielfeldrand dann wohl Gesellschaft von seinem Geschwisterchen bekommen.

Dass das zweite Kind kommt, hatte Manuel selbst vor einigen Wochen in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk bestätigt. Luca, der im März 2024 zur Welt kam, ist sein erstes Kind mit Anika. Das Paar hatte im November 2023 standesamtlich geheiratet, bevor die beiden im Juli 2025 ihre große Traumhochzeit auf Schloss Freudenstein in Südtirol feierten – ein dreitägiges Fest mit Familie und Freunden.

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Getty Images Sohn Luca und Anika Neuer beim Trainingslager des FC Bayern München in Rottach-Egern

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Getty Images Manuel Neuer und Anika Meuer beim Slalom des Audi FIS Ski-Weltcups in Kitzbühel

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Imago Jonathan Tah mit Anika und Manuels Sohn Luca beim Bayern-Training in Rottach-Egern