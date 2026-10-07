Kim Virginia ist laut Ex-Manager wohl besessen von Leyla

Sanijel Jakimovski sorgt mit einem neuen YouTube-Video für Gesprächsstoff in der Realitywelt. Darin bezieht sich der Influencer auf ein kostenpflichtiges Statement von Kim Virginia Greys (31) ehemaligem Management und gibt nach eigenen Angaben grob wieder, was darin gesagt wird. Demnach soll Kim ihren damaligen Manager auffällig häufig auf ein bestimmtes Thema angesprochen haben: Leyla Heiter (30). Unter anderem habe sie sich danach erkundigt, welche Werbedeals die andere Realitybekanntheit an Land gezogen habe und wie es um deren Followerzahlen stehe. Sanijel fasst die Schilderungen des Ex-Managers in seinem Video zugespitzt zusammen: "Kim scheint noch besessen von Leyla." Sämtliche Behauptungen stammen aus Sanijels Zusammenfassung eines Statements, das hinter einer Paywall veröffentlicht wurde. Konkrete Belege für die Aussagen werden in dieser Zusammenfassung nicht genannt.

Das vollständige Statement des früheren Managements kostet 5,99 Euro. Laut Sanijel wolle der Ex-Manager damit verhindern, dass der komplette Inhalt ohne Bezahlung weiterverbreitet wird. Neben dem Thema Leyla soll es darin auch ausführlich um private Probleme sowie Auseinandersetzungen mit Kim und Nikola gehen. Besonders ein Detail greift der YouTuber heraus: Kim habe ihren damaligen Manager demnach auch auf vermeintlich unechte Follower bei Leyla hingewiesen. "Kim hat sich bei ihm gemeldet einfach und gesagt: Guck mal, Leyla hat Fake-Follower", erzählt Sanijel in seinem Video. Ob und welche Hinweise sie dafür gehabt haben soll, geht aus seiner Zusammenfassung nicht hervor.

Es soll allerdings nicht das erste Mal gewesen sein, dass Kim dieses Thema angesprochen habe. Sanijel zufolge soll der Ex-Manager erzählt haben, dass Kim auch bei Gloria Schwesinger (34) als Erste auf eine entsprechende Auffälligkeit aufmerksam geworden sei. In seiner Zusammenfassung spricht der Influencer zudem über die angeblichen Kosten für gekaufte Reichweite: "Er sagt, die Anzahl an Followern kostet 20-25.000 Euro." Darüber hinaus soll der Ex-Manager sogar die Frage aufgeworfen haben, ob Kim womöglich selbst hinter den angeblichen Fake-Followern stecken könnte. Auch für diesen Verdacht werden in der vorliegenden Zusammenfassung keine Nachweise genannt. Alle genannten Details stammen dabei ausschließlich aus Sanijels Zusammenfassung der Aussagen des früheren Managers.

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Collage: Instagram / kimvirginiaa, Instagram / leylaheiter Collage: Kim Virginia Grey und Leyla Heiter

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