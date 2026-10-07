"Saved by the Bell"-Star Dennis Haskins starb an Parkinson

Nun steht fest, woran Dennis Haskins (†75) gestorben ist. Der Schauspieler, der durch die Serie "Saved by the Bell" – hierzulande als "California High School" bekannt – internationale Bekanntheit erlangte, erlag einer Parkinson-Erkrankung. Das geht aus dem Totenschein des Gesundheitsamts von Los Angeles County hervor, der TMZ vorliegt. In dem Dokument wird Parkinson als unmittelbare Todesursache genannt. Dennis starb am 27. September 2026 im Providence Saint Joseph Medical Center in Burbank im US-Bundesstaat Kalifornien. Er wurde 75 Jahre alt. Zu Lebzeiten hatte der Serienstar seine Erkrankung nie öffentlich gemacht. Seine Ex-Frau Sarah Quinones erklärte sogar, dass Dennis die Diagnose auch vor engen Vertrauten geheim gehalten habe. In seinen letzten Lebensjahren soll er sich deshalb zunehmend aus seinem persönlichen Umfeld zurückgezogen haben.

Gegenüber TMZ berichtete Sarah, dass Dennis während seines Aufenthalts in einer Einrichtung für betreutes Wohnen weder ihre Anrufe entgegengenommen noch auf Nachrichten reagiert habe. Auch andere enge Freunde sollen vergeblich versucht haben, Kontakt zu ihm aufzunehmen – offenbar wollte der Schauspieler verhindern, dass jemand von seinem Gesundheitszustand erfuhr. Bereits kurz nach seinem Tod hatte das Karaoke-Lokal Dimples in Burbank, das für Dennis wie ein zweites Zuhause gewesen sein soll, auf Instagram erklärt, dass er acht Jahre lang im Stillen gegen die Krankheit gekämpft habe. "Er hatte über seinen Kampf gegen Parkinson und andere gesundheitliche Probleme geschwiegen, weil er die Aufmerksamkeit nicht wollte. Er wollte es den Menschen nicht erzählen müssen", hieß es in dem Beitrag. Im Totenschein werden neben Parkinson noch weitere bedeutsame Erkrankungen aufgeführt: ein Reizdarmsyndrom, Depressionen, Bluthochdruck und eine gutartige Prostatavergrößerung.

Unvergessen bleibt Dennis vor allem durch seine bekannteste Rolle: Mehr als ein Jahrzehnt lang verkörperte er Schulleiter Richard "Mr. Belding" Belding in "California High School" und mehreren Ablegern der erfolgreichen Serie. Nach Bekanntwerden seines Todes nahmen zahlreiche Fans Abschied von dem Schauspieler. Sein langjähriger Agent und enger Freund Jay Schachter erinnerte gegenüber The Hollywood Reporter daran, wie wichtig Dennis seine Anhänger gewesen seien. "Er hatte immer Zeit für sie, egal was war", betonte er. Auch persönlich hinterlasse der Verlust eine große Lücke: "Er war über 20 Jahre lang mein Klient und enger Freund, und ich werde ihn schrecklich vermissen. Ich bin untröstlich."

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Imago Dennis Haskins bei der Premiere von "Living Among Us" im Ahrya Fine Arts Theatre in Beverly Hills, 1. Februar 2018

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Getty Images Dennis Haskins beim Festival of Arts Celebrity Benefit Event in Laguna Beach, 2018

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Imago Dennis Haskins mit dem restlichen Cast von "California High School", 1992

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