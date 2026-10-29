Paris Hilton erntet Kritik für Familienkostüm zu Halloween

Für viele kleine Mädchen geht ein regelrechter Traum in Erfüllung, wenn sie sich zu Halloween einmal von Kopf bis Fuß in eine schillernde Prinzessin verwandeln dürfen. Dieses Glück war der Tochter von Paris Hilton (45) zumindest in diesem Jahr jedoch nicht vergönnt: Am 27. Oktober präsentierte die US-Erbin auf Instagram stolz ihr "Die Schöne und das Biest"-Ensemble an der Seite von Gatte Carter Reum sowie den Sprösslingen Phoenix und London. Während Paris mit maßgeschneiderter goldener Prachtrobe kompromisslos die Hauptrolle der Prinzessin Belle für sich beanspruchte und Carter als schauriges Biest auftrat, durften die Kleinen lediglich das verzauberte Inventar geben: Der dreijährige Phoenix schlüpfte ins Kostüm von Kerzenständer Lumière, während die zweijährige London als lebendige Tasse herhalten musste. Genau das stieß in den sozialen Netzwerken jedoch auf reichlich Spott und Verwunderung. Insbesondere auf X brach sich schnell Unverständnis Bahn: "Wenn Familien ein Gruppenkostüm machen, sagt die Tatsache, ob die Mutter sich selbst oder das kleine Mädchen zur Prinzessin macht, einfach alles aus", stichelte ein Nutzer, während ein anderer kommentierte: "Ich lache mich kaputt darüber, wie Paris Hilton ihrer eigenen Tochter die Show stiehlt."

Paris selbst schwebte derweil unbeeindruckt im siebten Himmel und schrieb zu ihren Fotos: "Mein Leben ist ein Märchen, und die Magie endet nie." Hinter der blitzsauberen Fassade des edlen Fotoshootings ging es mit den beiden Kleinkindern allerdings reichlich turbulent zu. In einem weiteren Instagram-Clip zeigte Paris ungeschönt, wie viel Bewegung tatsächlich in dem Shooting steckte. "Die Realität eines Halloweenshootings mit zwei Kleinkindern", kommentierte sie die Szenen. Statt brav für die Linse zu posieren, funktionierten Phoenix und London das ausladende Belle-Gewand ihrer Frau Mama nämlich kurzerhand zur Räuberhöhle um. Damit der Dreijährige nicht vollends im Kerzenständerkostüm streikte, musste sogar tierische Bestechung her: Eine Stimme aus dem Off versprach dem Knirps als Belohnung, im Anschluss an das Shooting ein echtes Schuppenkriechtier bestaunen zu dürfen. Der Trick zeigte offenbar Wirkung. Nach dem Shooting lernte Phoenix den angekündigten Gecko tatsächlich kennen und durfte ihn sogar auf die Hand nehmen.

Die enge Verbindung zwischen Phoenix und der nur zehn Monate jüngeren London ist für Kenner des Hilton'schen Haushalts längst kein Geheimnis mehr. Paris schwärmte bereits im Januar 2025 bei der Premiere ihres Films "Infinite Icon: A Visual Memoir" von dem besonderen Verhältnis ihrer Kinder. Gegenüber E! News erklärte die Unternehmerin: "London und Phoenix sind wie Zwillinge, die immer unzertrennlich sind. Phoenix ist der beste große Bruder. Er beschützt sie so sehr." Auch London orientiere sich stark an ihrem Geschwisterchen und nehme ihn als Vorbild. "Sie liebt und verehrt ihn einfach und schaut so sehr zu ihm auf. Es ist wirklich erstaunlich, das zu beobachten", so die stolze Mutter.

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parishilton Paris und London Hilton im Oktober 2026

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Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Familie, 2024

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Instagram / parishilton Paris Hilton, Carter Reum und ihr Sohn Phoenix, 2024