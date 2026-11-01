Fieser Spruch über ihr Mama-Sein traf Romina Palm hart

Romina Palm (27) bekam nach der Geburt ihres Kindes einen Kommentar zu hören, der sie verletzte. In einem Instagram-Reel vom 27. Oktober teilte das Model den Spruch mit seiner Community: "Du lässt dich aber ganz schön gehen, seitdem du Mama bist." Dass die Worte sie beschäftigten, gibt die Social-Media-Bekanntheit offen zu. "Und ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass mich das gar nicht getroffen hat", erklärt sie auf Instagram. Gemeinsam mit ihrem Baby zeigt Romina zugleich, wie ihr Alltag drei Monate nach der Entbindung tatsächlich aussah. Dafür stellt sie in einem modernen Wohn- und Küchenbereich zwei unterschiedliche Looks gegenüber. Erst trägt sie ein abgestimmtes Outfit mit Blumenmuster und offenen Haaren. Anschließend zeigt sie sich in einem bauchfreien Top, Shorts und mit locker gebundenem Dutt. Bequeme Kleidung, ungestylte Haare und herumliegende Alltagsgegenstände verdeutlichen: Jederzeit makellos auszusehen, passte damals nicht zu ihrer Lebensrealität.

Mit mehreren Texteinblendungen macht Romina Palm deutlich, wie wenig die herausgeputzte Version ihrem damaligen Alltag entsprach. "Nicht wirklich.. Outfit? Hauptsache bequem!", schreibt sie in dem Instagram-Video. Auch auf aufwendiges Haarstyling hatte die frischgebackene Mutter offenbar keine Lust: "Und als ob ich Lust hatte, meine Haare zu stylen?" Während sie ihr Baby nah bei sich hält, beschreibt Romina ihre Verfassung drei Monate nach der Geburt mit den Worten: "überfordert, müde und voller Liebe". Sie habe durchaus gewusst, was ihr Körper während Schwangerschaft und Entbindung geleistet hatte. Dennoch habe sie sich in dieser neuen Version ihrer selbst erst zurechtfinden müssen. Mit dem ehrlichen Einblick wendet sich das Model auch an andere Mütter und seine Community. Niemand müsse ständig die beste Version seiner selbst sein. Manchmal genüge es, einfach man selbst zu bleiben – mit ungewaschenen Haaren, Augenringen und einem vorübergehend chaotischen Leben.

Romina Palm macht sich schon länger dafür stark, körperliche Veränderungen nach einer Schwangerschaft offen zu zeigen. So präsentierte sie sich elf Monate nach der Geburt auf Instagram ungeschminkt und ohne Filter. Auch die überschüssige Haut, die nach der Schwangerschaft und einer Gewichtsabnahme von 20 Kilogramm geblieben war, zeigte sie dabei bewusst. Romina bezeichnete sie nicht als Makel, sondern betonte, dass sie diese Haut schön finde. Mit solchen Bildern möchte sie Frauen in ähnlichen Situationen ermutigen und ein realistischeres Bild vom Körper nach einer Geburt vermitteln. Ihr aktuelles Video greift diese Offenheit auf, beschäftigt sich aber nicht ausschließlich mit dem Aussehen. Es zeigt ebenso die Müdigkeit, Überforderung und Unordnung, die ihren Alltag mit Baby zeitweise prägten. Dem abwertenden Spruch setzt Romina damit ihre persönliche, ungeschönte Erfahrung als frischgebackene Mutter entgegen.

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rominapalm Romina Palm im Oktober 2026

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Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel, Mai 2026

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Imago Bei der ABOUT YOU OPERA FASHION SHOW im Admiralspalast in Berlin: Romina Palm am 07.10.2026