Instagram-Filter? Jetzt wehrt sich Anna-Maria Ferchichi

Anna-Maria Ferchichi (45) platzt der Kragen! Sie meldete sich jetzt aus einem Parkhaus am Flughafen bei ihren Followern und machte keinen Hehl daraus, wie sehr sie sich ärgert. Grund dafür sind Kommentare, in denen ihr unterstellt wird, sie würde ihre Aufnahmen mit einem Filter aufhübschen. Vor allem eine ihrer Schminkstorys hatte für diese Spekulationen gesorgt. In ihrer Instagram-Story stellte die achtfache Mutter nun klar: "Leute, ich habe noch nie in meinem Leben bei Instagram einen Filter genutzt." Stattdessen liege ihr Geheimnis ganz woanders: Beim Drehen achte sie schlicht darauf, sich optimal zum Licht zu positionieren. Als Beleg demonstrierte Anna-Maria ihren Followern direkt vor laufender Kamera, wie stark sich die Wirkung ihres Gesichts je nach Lichteinfall verändert. Trotz des Ärgers möchte sie das Thema jedoch rasch abhaken und den Fokus lieber auf den bevorstehenden Trip mit Ehemann Bushido (48) richten.

Grundsätzlich lehnt Anna-Maria den Einsatz von Filtern ab. Ihrer Ansicht nach vermitteln diese ein verzerrtes Bild, das kaum noch etwas mit der Realität gemein hat – weshalb sie auch konsequent auf die entsprechenden Effekte von Instagram verzichtet. "Filter sind einfach, weiß ich nicht. Ich persönlich finde das schrecklich, weil dann gibt man was vor, was gar nicht ist", erklärte sie in ihrer Story. Dass man sie nun grundlos der Lüge bezichtige, sei "echt ein mieses Gefühl", gab die Influencerin offen zu. Besonders getroffen habe sie, dass der kritische Kommentar offenbar von einer Frau geschrieben worden sei. Wie sehr sie die Vorwürfe aufregen, machte Anna-Maria zusätzlich mit einem eingeblendeten Schriftzug deutlich: "Scheiss drauf !!!!!" Damit versuchte sie, den negativen Stimmen bewusst keine weitere Beachtung zu schenken und die Diskussion für sich zu beenden.

Ganz so einfach scheint das Ignorieren der Kritik für Anna-Maria, die vor Kurzem einen geplanten Urlaub mit der Familie ins Wasser fallen lassen musste, allerdings nicht immer zu sein. Wie sie in ihrer Story einräumte, schaffe sie es nicht immer, derartige Kommentare einfach an sich abprallen zu lassen – dafür sei ihrer Meinung nach ein "dickes Fell" nötig. Während die Brünette ihren Unmut mit ihrer Community teilte, ging sie durch das Flughafen-Parkhaus; am Bildrand blitzten dabei kurz Bushido sowie ein gelber Rollkoffer samt darauf abgestellter schwarzer Tasche auf. Dennoch möchte sich Anna-Maria die Stimmung von den negativen Worten nicht nachhaltig vermiesen lassen. Stattdessen richtete sie den Blick nach vorn und kündigte an: "Wir haben jetzt einen Trip vor uns. Ich möchte die Zeit mit meinem Mann genießen." Wohin die Reise genau geht, verriet sie ihren Followern in dem Clip allerdings nicht.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihrer aktuellen Oberweite, Oktober 2026

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Imago Anna-Maria Ferchichi bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin

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