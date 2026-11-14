Russell Brands Ruhm könnte ihn in die Isolation zwingen

Russell Brand (51) könnte seine mehrjährige Haftstrafe getrennt von anderen Gefangenen verbüßen. Rechtsexperte Paul McGinn von der Kanzlei Bolt Burdon Kemp erklärte gegenüber LADbible, dass die große Bekanntheit des Schauspielers und Comedians besondere Schutzmaßnahmen nötig machen könnte. "Auch wenn sich nur schwer sagen lässt, welche Erfahrungen Brand hinter Gittern machen wird, könnte seine Bekanntheit bedeuten, dass er zu seiner Sicherheit getrennt von der übrigen Gefängnispopulation untergebracht wird", sagte Paul dem Portal. Die Mitarbeiter der Haftanstalt müssten deshalb genau im Blick behalten, wie es um den Schutz des Comedians steht, sobald feststeht, wo er seine Strafe dauerhaft verbüßt. Am Montag, 09.11.2026, war Russell am Southwark Crown Court in London zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das Gericht sprach ihn schuldig, im Jahr 2009 eine Frau vergewaltigt zu haben. Außerdem wurde er wegen sexueller Übergriffe auf Mitarbeiterinnen aus der Fernseh- und Radiobranche verurteilt, die sich zwischen 2004 und 2009 ereignet hatten.

Nach der Urteilsverkündung soll Russell zunächst eine Londoner Hafteinrichtung durchlaufen. Erst danach wird entschieden, in welchem Gefängnis er seine langfristige Strafe absitzt. Bereits während der Untersuchungshaft war er im Kategorie-B-Gefängnis HMP Wandsworth untergebracht. Berichten zufolge kam er dort direkt in die sogenannte Care and Separation Unit, die auch als "Block" bezeichnet wird. Für die Vergewaltigung verhängte das Gericht neun Jahre Haft. Wegen dreier sexueller Übergriffe kamen Strafen von neun, 18 und acht Monaten hinzu. Diese werden zwar gleichzeitig verbüßt, allerdings zusätzlich zur Strafe für die Vergewaltigung – daraus ergibt sich die Gesamtdauer von zehneinhalb Jahren. Zwei Drittel davon muss der Schauspieler hinter Gittern verbringen, ehe eine vorzeitige Entlassung überhaupt infrage kommt. Laut McGinn habe sich der Richter bei der Festlegung der Strafe nicht nur an den gesetzlichen Richtlinien orientiert. Auch die psychischen und körperlichen Folgen für jedes einzelne Opfer sowie deren Aussagen seien in die Entscheidung eingeflossen.

Während des vierwöchigen Prozesses wurde vor Gericht geschildert, wie Russell auf seinem Weg zu einem der bekanntesten Comedians Großbritanniens Frauen missbrauchte. Richter Mr Justice Bennathan fand bei der Urteilsverkündung deutliche Worte. Er bezeichnete den Schauspieler als "cleveren Sexualstraftäter", der geglaubt habe, wegen seines Ruhms "handeln zu können, wie er wollte". Russell hielt während der Verkündung ein Kreuz in der Hand und musste einem seiner Opfer gegenübertreten. Eine sichtbare Regung zeigte er dabei jedoch nicht – nach außen hin blieb er völlig emotionslos. Erst als ihn Justizbeamte schließlich aus dem Saal in Richtung der Zellen führten, wandte er sich noch einmal an seine Ehefrau, die den Prozess verfolgt hatte. "Wir werden klarkommen", sagte der Comedian zu ihr, bevor er abgeführt wurde. Damit beginnt für ihn nun die Zeit im Gefängnis, in der seine Sicherheit laut McGinn besonders genau überwacht werden muss.

Anzeige Anzeige

Imago Russell Brand vor seinem Gerichtstermin in London, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / russellbrand Russell Brand im April 2025

Anzeige Anzeige